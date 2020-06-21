Минсельхоз России предлагает усилить контроль за санкционными товарами

















«Ведомости». Соответствующее письмо МСХ РФ направило в правительство страны, сообщают





Суть предложений российского Минсельхоза касается усиления контроля над так называемыми санкционными товарами - в 2014 году Россия в одностороннем порядке ввела запрет на импорт ряда продовольственных товаров из стран Евросоюза, США.





Россельхознадзор периодически налагает ограничения на поставки тех или иных продуктов различными юрлицами из Беларуси в РФ либо запрещает транзит. Таможенные органы двух стран регулярно останавливают партии товаров, которые пытаются провезти на территорию РФ в обход ограничений и антисанкций.





Минсельхоз России предлагает более радикальные меры. В частности, речь идет о внесении изменений в договор о ЕАЭС, которые будут предусматривать дополнительные основания для временных карантинных мер. Среди них упоминаются и «недоверие к системе контроля другого государства союза». Также предлагается проводить аудиты системы контроля за поставками продукции, инспекции предприятий по производству, хранению и транспортировке растениеводческой продукции.