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Минсельхоз России предлагает усилить контроль за санкционными товарами
Источник материала: Партизан
Российское Министерство сельского хозяйства предлагает внести изменения в договор о ЕАЭС с целью усиления контроля за поставками продовольствия.
Соответствующее письмо МСХ РФ направило в правительство страны, сообщают
Суть предложений российского Минсельхоза касается усиления контроля над так называемыми санкционными товарами - в 2014 году Россия в одностороннем порядке ввела запрет на импорт ряда продовольственных товаров из стран Евросоюза, США.
Россельхознадзор периодически налагает ограничения на поставки тех или иных продуктов различными юрлицами из Беларуси в РФ либо запрещает транзит. Таможенные органы двух стран регулярно останавливают партии товаров, которые пытаются провезти на территорию РФ в обход ограничений и антисанкций.
Минсельхоз России предлагает более радикальные меры. В частности, речь идет о внесении изменений в договор о ЕАЭС, которые будут предусматривать дополнительные основания для временных карантинных мер. Среди них упоминаются и «недоверие к системе контроля другого государства союза». Также предлагается проводить аудиты системы контроля за поставками продукции, инспекции предприятий по производству, хранению и транспортировке растениеводческой продукции.
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Российское Министерство сельского хозяйства предлагает внести изменения в договор о ЕАЭС с целью усиления контроля за поставками продовольствия.
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