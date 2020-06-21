ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минсельхоз России предлагает усилить контроль за санкционными товарами

21.06.2020 16:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российское Министерство сельского хозяйства предлагает внести изменения в договор о ЕАЭС с целью усиления контроля за поставками продовольствия.


  



Соответствующее письмо МСХ РФ направило в правительство страны, сообщают «Ведомости».

Суть предложений российского Минсельхоза касается усиления контроля над так называемыми санкционными товарами - в 2014 году Россия в одностороннем порядке ввела запрет на импорт ряда продовольственных товаров из стран Евросоюза, США. 

Россельхознадзор периодически налагает ограничения на поставки тех или иных продуктов различными юрлицами из Беларуси в РФ либо запрещает транзит. Таможенные органы двух стран регулярно останавливают партии товаров, которые пытаются провезти на территорию РФ в обход ограничений и антисанкций.

Минсельхоз России предлагает более радикальные меры. В частности, речь идет о внесении изменений в договор о ЕАЭС, которые будут предусматривать дополнительные основания для временных карантинных мер. Среди них упоминаются и «недоверие к системе контроля другого государства союза». Также предлагается проводить аудиты системы контроля за поставками продукции, инспекции предприятий по производству, хранению и транспортировке растениеводческой продукции.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российское Министерство сельского хозяйства предлагает внести изменения в договор о ЕАЭС с целью усиления контроля за поставками продовольствия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кирилл Релих: «Задержания, избиения – это просто позор. Мне стыдно за такие действия властей!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика