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Баскетболист сборной Беларуси поддержал задержанного Виктора Бабарико
Источник материала: Tut.by
Баскетболист сборной Беларуси Никита Мещеряков поддержал задержанного претендента в кандидаты на пост президента, экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико.
На своей странице в Instagram Мещеряков сначала разместил логотип кампании Бабарико, а затем высказался о ситуации накануне выборов.
«Игра без правил. Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это — не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент» —
Никита Мещеряков выступает за национальную команду Беларуси и питерский «Спартак». В составе сборной выиграл бронзовую медаль Европейских игр в баскетболе «3×3».
Он также является младшим братом Егора Мещерякова — одного из лучших баскетболистов в истории Беларуси, а ныне заместителя председателя Белорусской федерации баскетбола Максима Рыженкова.
Отметим, что Никита — не первый баскетболист, критично высказавшийся о ситуации с выборами в Беларуси. Ранее свое мнение также выразили
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Баскетболист сборной Беларуси Никита Мещеряков поддержал задержанного претендента в кандидаты на пост президента, экс-председателя правления Белгазпромбанка...
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