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Баскетболист сборной Беларуси поддержал задержанного Виктора Бабарико

21.06.2020 16:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Баскетболист сборной Беларуси Никита Мещеряков поддержал задержанного претендента в кандидаты на пост президента, экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико.


Фото: bc-tsmoki.by

На своей странице в Instagram Мещеряков сначала разместил логотип кампании Бабарико, а затем высказался о ситуации накануне выборов.

«Игра без правил. Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это — не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент» — написал Мещеряков.

Никита Мещеряков выступает за национальную команду Беларуси и питерский «Спартак». В составе сборной выиграл бронзовую медаль Европейских игр в баскетболе «3×3».

Он также является младшим братом Егора Мещерякова — одного из лучших баскетболистов в истории Беларуси, а ныне заместителя председателя Белорусской федерации баскетбола Максима Рыженкова.

Отметим, что Никита — не первый баскетболист, критично высказавшийся о ситуации с выборами в Беларуси. Ранее свое мнение также выразили Елена Левченко и Александр Куль.

 
 
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Баскетболист сборной Беларуси Никита Мещеряков поддержал задержанного претендента в кандидаты на пост президента, экс-председателя правления Белгазпромбанка...
 
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