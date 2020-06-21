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Президент Беларуси подписал Указ о повышении пенсий

21.06.2020 16:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал Указ о повышении пенсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Текст документа 21 июня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Перерасчет проведут с 1 июля в связи с увеличением средней заработной платы по стране.

Президент Беларуси подписал Указ о повышении пенсий

Финансирование будет осуществляться за счет государственных средств внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал Указ о повышении пенсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Текст документа 21 июня опубликован на...
 
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