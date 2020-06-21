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Президент Беларуси подписал Указ о повышении пенсий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал Указ о повышении пенсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Текст документа 21 июня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Финансирование будет осуществляться за счет государственных средств внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал Указ о повышении пенсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Текст документа 21 июня опубликован на...
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