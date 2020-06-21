|
Куда ехать на заработки? Сравним размер зарплат в СНГ и в соседних странах Восточной Европы
Источник материала: Партизан
В Беларуси средняя по стране начисленная, то есть с включенным подоходным налогом, заработная плата составляет около 500 долларов, а значит — более половины трудового населения республики работает за меньшие деньги. Без более высокого столичного показателя, в регионах, средняя начисленная зарплата получается еще меньше.
А вычтя подоходный налог, окажется, что огромная масса белорусов трудится за получку в 200-300 долларов в месяц, и меньше, чистыми. В глубокой провинции часто невозможно найти работу и за такие деньги. Минск с его большими зарплатами – «не резиновый». Из-за чего для белорусов актуален поиск заработка за границей, пишет
Посмотрим, какая же средняя зарплата в других странах – в СНГ и в соседних восточноевропейских государствах ЕС, где она больше, куда можно отправиться на заработки?
В СНГ для белорусов на сегодняшний день основной путь за деньгами лежит в сторону Россию. Только в России изо всех стран СНГ средняя по стране зарплата больше, чем в Беларуси.
Но в абсолютном большинстве регионов России, зарплаты не намного больше белорусских, а высокий средний по России «зарплатный показатель» во многом формируется Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом, где заработки намного выше и где проживает значительная доля населения страны.
Так, при средней начисленной номинальной зарплате по всей России в I квартале 2020 года в $730 в эквиваленте, в Москве она составила $1450, в Санкт-Петербурге - $1010, в Московской области - $845.
В то время как в соседних с Беларусью российских регионах зарплаты не сильно отличаются от зарплат в белорусских регионах: средняя в I квартале зарплата в Смоленской области составила $470, Брянской – $455, Псковской – $450 в эквиваленте.
Таким образом, путь белорусов за деньгами в Россию вполне конкретен в направлении – это Москва, Московская область и, реже, Санкт-Петербург. Иногда – в другие «города-миллионники». Ну и проторенная еще с советских времен дорога за большими деньгами в тайгу и тундру на работу на нефтегазовые месторождения.
Беларусь в СНГ по уровню средней зарплаты делит 2-3 места с Казахстаном: в этой нефтегазовой стране зарплаты сейчас примерно такие же, как и в Беларуси – чуть больше $500. Хотя в былые времена, когда нефть стоила дороже, казахские зарплаты были выше белорусских, стабильно занимая второе место в СНГ после российских.
Во всех остальных странах СНГ средняя зарплата меньше, чем в Беларуси. Украина и Молдова делят 4-5 места в «зарплатном рейтинге» СНГ со средней начисленной зарплатой в районе 430-450 долларов в месяц.
А после недавнего повышения минималки приблизился к ним и Азербайджан. Хотя в период высоких цен на нефть средняя зарплата в Азербайджане была намного выше, чем белорусская.
Самые небольшие зарплаты – в беднейших среднеазиатских странах СНГ: Узбекистане, Кыргызстане и, совсем низкие, в Таджикистане. В этих странах проблема заработка за рубежом – наиболее острая. Выходцы именно из этих стран и составляют основную массу трудовых иммигрантов в России.
А вот в Восточной Европе зарплаты намного больше. Даже в беднейшей, по тамошним меркам, Румынии чистая, после уплаты налогов, средняя нетто-зарплата в I квартале оказалась больше, чем начисленная, с налогами, средняя брутто-зарплата в России: $740 против $730 в I квартале 2020 года.
А с ослаблением российского рубля после падения цен на нефть в коронакризис разница в пользу Румынии стала еще больше. Хотя 10 лет назад румынская средняя зарплата была заметно меньше российской.
Примерно на одном, и намного больше белорусского, уровне находятся зарплаты в странах Балтии: Латвии, Литве и Польше. В последних двух государствах нетто-зарплаты уже приближаются к $1000 (чистыми), что вдвое больше средней начисленной (с включенным налогом) зарплаты Беларуси.
А «грязными» брутто-зарплаты в прибалтийских государствах ЕС уже давно превысили 1000 евро.
Наибольшие же зарплаты среди близлежащих к Беларуси стран Евросоюза из Восточной Европы – в Эстонии, более $1250 чистыми. И уже все чаще слышны разговоры о временном трудоустройстве в этой маленькой прибалтийской стране.
На фоне зарплат в Восточной Европе зарплаты в странах СНГ значительно меньше. Даже наибольшая в СНГ средняя российская зарплата здесь выглядит совсем небольшой. А белорусская с украинской – просто «бедняцкой».
Что уж сравнивать с Западной Европой, где они намного выше, чем в той же Польше и Литве, и куда поляки и литовцы так же ездят на заработки, как белорусы в Россию.
Из соседних стран зарплаты в Беларуси больше только, чем в воюющей Украине.
Но в последнее время разница в пользу белорусской заметно сократилась: в Украине в последние 3 года долларовый эквивалент зарплат после падения на фоне известных событий вырос очень сильно, до наибольшего в истории, превысив прежний, «домайданный» уровень. А в декабре 2019-го впервые был преодолен $500-й рубеж.
И несмотря на то, что в целом по Украине зарплаты ниже белорусских, есть место в Украине, куда белорусы могут приехать на заработки – это 4-хмиллионный Киев. В I квартале 2020-го средняя по Киеву начисленная зарплата составила 16,74 тыс. гривен, а это где-то $670.
Что меньше, чем в Минске, но для бедных полесских регионов Беларуси, где зарплата вдвое меньше, и от которых до Киева совсем недалеко, это хорошая альтернатива своей столице. Тем более, что рынок труда в Киеве намного больше насыщен вакансиями, нежели в Минске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси средняя по стране начисленная, то есть с включенным подоходным налогом, заработная плата составляет около 500 долларов, а значит — более половины...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)