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Конституция? Нет, не слышали. В Ганцевичах задержали женщину, имеющую ребенка-иждивенца

21.06.2020 18:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Ганцевичах сотрудники местного РОВД задержали во время акции солидарности женщину, которая одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Это следует из обращения незарегистрированной правозащитной организации «Вясна» в Главное управление внутренней безопасности МВД, пишет TUT.BY.


Фото: ganc-chas.by

Накануне в Ганцевичах прошла акция солидарности. В ней приняли участие около 30 человек. В итоге было задержано около десятка человек, среди которых были сотрудники газеты «Ганцавіцкі час» и сайта «Першы рэгіён» (1reg.by) Сергей Багров и Александр Позняк. Их будут судить за неподчинение милиции.

Среди задержанных оказалась и Алла Колесникович. По данным «Вясны», у женщины есть несовершеннолетний ребенок 2004 года рождения. По белорусскому законодательству, арест не может быть применен к женщинам, имеющим ребенка-иждивенца. Эта гарантия вытекает из Конституции, согласно которой институт семьи находится под защитой государства.

«Вясна» в своем обращении в МВД просит «немедленно освободить женщину и принять меры для реагирования на сотрудников, которые вышли за пределы их полномочий».


Стоит отметить, что 5 июня в Минске задержали Елену Лазарчик, за участие в несанкционированном мероприятии при сборе подписей на Комаровке суд назначил ей 12 суток ареста. Днем ранее 15 суток ареста получил супруг женщины. У семейной пары есть 6-летний ребенок, и по закону мать не имели права наказывать административным арестом. После того как новость об этом появилась в СМИ, было вынесено новое судебное постановление, 8 июня Елену отпустили домой — арест заменили на штраф.l
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В Ганцевичах сотрудники местного РОВД задержали во время акции солидарности женщину, которая одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Это следует...
 
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