Конституция? Нет, не слышали. В Ганцевичах задержали женщину, имеющую ребенка-иждивенца

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Накануне в Ганцевичах прошла акция солидарности. В ней приняли участие около 30 человек. В итоге было задержано около десятка человек, среди которых были сотрудники газеты «Ганцавіцкі час» и сайта «Першы рэгіён» (1reg.by) Сергей Багров и Александр Позняк. Их будут судить за неподчинение милиции.





Среди задержанных оказалась и Алла Колесникович. По данным «Вясны», у женщины есть несовершеннолетний ребенок 2004 года рождения. По белорусскому законодательству, арест не может быть применен к женщинам, имеющим ребенка-иждивенца. Эта гарантия вытекает из Конституции, согласно которой институт семьи находится под защитой государства.





«Вясна» в своем обращении в МВД просит «немедленно освободить женщину и принять меры для реагирования на сотрудников, которые вышли за пределы их полномочий».







