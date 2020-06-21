Политолог: У Бабарико есть проблемы с политической осведомленностью

"Солидарность" . 19 июня штаб Виктора Бабарико, который теперь находится в СИЗО КГБ, опубликовал его заранее подготовленное обращение. В нем банкир предложил провести референдум, пишет









Скриншот видеообращения Бабарико по поводу референдума





– Предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции Республики Беларусь, и вернуть ее, взяв за образец Конституцию 1994 года. Где уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и настоящее разделение трех ветвей власти. И самое главное – было право народа на определение своей судьбы.





И я абсолютно уверен, что раз мы за один месяц собрали 400 тысяч подписей, то уж как-то за два месяца сможем собрать 450 тысяч людей, которые будут готовы, независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, какой она должна быть, – заявил Бабарико.









В течение суток в инициативную группу по проведению референдума записалось около 7 с половиной тысяч человек.





При этом штаб Бабарико посчитал нужным подчеркнуть:





– Напоминаем, что подготовка к референдуму не останавливает и не заменяет предвыборную кампанию. Мы продолжаем работу по выдвижению Виктора Бабарико кандидатом в президенты.





Инициатива банкира вызвала неоднородную реакцию в среде избирателей и экспертов. Например, российский политтехнолог и уроженец Беларуси Виталий Шкляров перспективы идеи Бабарико оценивает позитивно. Хотя не без оговорок.





– Собрать необходимое число подписей за референдум труда не составит. Конечно, на этом пути необходимо преодолеть немало препон. Даже зарегистрировать инициативную группу в избиркоме, подконтрольном власти — задача не из простых. Но если регистрировать инициативную группу там откажутся, предъявив какие-либо законные основания — то всегда можно будет исправить ошибки и подать заявку снова. Если же отказ будет незаконным, если, скажем, все инициативных граждан просто арестуют по надуманным предлогам и посадят в тюрьму — тут уже будет подниматься вопрос о прямом гражданском сопротивлении незаконным действиям властей, – написал Шкляров. – И, кажется, что сейчас Беларусь готова к этому больше, чем когда-либо в своей истории. Надо ли добавлять, что если референдум действительно состоится, этот факт сам по себе пошатнет положение Лукашенко настолько сильно, что ему трудно будет удержаться в президентском кресле.





Политтехнолог сделал заключение: инициатива Бабарико о проведении референдума «по сути поставило Лукашенко в ситуацию, когда у него не много хороших ходов».





Однако мнения скептиков пока звучат более аргументированно. Политолог Валерий Карбалевич отметил в блоге на Радыё Свабода:









– Учитывая, что это могло быть его (Бабарико) последним призывом к общественности как кандидата в президенты, ожидал чего-то большего… Очевидно, что при нынешнем режиме его идея не имеет смысла. Референдум возможен только по инициативе властей. Любые попытки инициировать референдум снизу со стороны общественности будут заблокированы.





Карбалевич не исключает, что инициативу Бабарико следует рассматривать как пиар-ход. При этом, по его мнению, идея о референдуме вряд ли станет важной для широких масс.





– Из всей этой PR-кампании следует, что существуют проблемы с политической осведомленностью кандидата, а также с политтехнологами и консультантами, – заключил политолог.





В прошлом в Беларуси уже было несколько попыток представителей политических структур и гражданского общества инициировать проведение референдума. Но все они завершались неудачей. Если коротко, то власти можно, людям — нет.