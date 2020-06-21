Лукашенко вспомнил, как подавлял забастовку в минском метро

– Все время в школу ходил по железной дороге. Это спасение было, артерия для жизни. Я когда вас вижу – это родное. А еще и потому, что вы меня спасли двадцать с лишним лет тому назад, когда метро в Минске забастовало (мало им было денег), и тогда 60 человек – машинистов (с железной дороги обеспечили работу метро – прим.). Тогда вы меня спасли, – цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.













Страйк, приведший к остановке движения в минском метро, состоялся 17 августа 1995 года. Его причиной послужило решение руководства метрополитена снизить премии работникам – вопреки коллективному договору.





Бастующий пытались наладить диалог властями, но те не стали идти им навстречу. Вместо этого против участников страйка провели силовую операцию. Лидеров забастовки осудили к административными арестам. Было уволено более 50 работников метро.