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Лукашенко вспомнил, как подавлял забастовку в минском метро

21.06.2020 18:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На открытии нового электрифицированного участка железной дороги по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск 21 июня глава государства поделился воспоминаниями о прошлом.

– Все время в школу ходил по железной дороге. Это спасение было, артерия для жизни. Я когда вас вижу – это родное. А еще и потому, что вы меня спасли двадцать с лишним лет тому назад, когда метро в Минске забастовало (мало им было денег), и тогда 60 человек – машинистов (с железной дороги обеспечили работу метро – прим.). Тогда вы меня спасли, – цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.



Страйк, приведший к остановке движения в минском метро, состоялся 17 августа 1995 года. Его причиной послужило решение руководства метрополитена снизить премии работникам – вопреки коллективному договору.

Бастующий пытались наладить диалог властями, но те не стали идти им навстречу. Вместо этого против участников страйка провели силовую операцию. Лидеров забастовки осудили к административными арестам. Было уволено более 50 работников метро.
 
Теги: Минск
 
 
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На открытии нового электрифицированного участка железной дороги по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск 21 июня глава государства поделился воспоминаниями о...
 
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