|
Лукашенко вспомнил, как подавлял забастовку в минском метро
Источник материала: Партизан
На открытии нового электрифицированного участка железной дороги по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск 21 июня глава государства поделился воспоминаниями о прошлом.
– Все время в школу ходил по железной дороге. Это спасение было, артерия для жизни. Я когда вас вижу – это родное. А еще и потому, что вы меня спасли двадцать с лишним лет тому назад, когда метро в Минске забастовало (мало им было денег), и тогда 60 человек – машинистов (с железной дороги обеспечили работу метро – прим.). Тогда вы меня спасли, – цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.
Страйк, приведший к остановке движения в минском метро, состоялся 17 августа 1995 года. Его причиной послужило решение руководства метрополитена снизить премии работникам – вопреки коллективному договору.
Бастующий пытались наладить диалог властями, но те не стали идти им навстречу. Вместо этого против участников страйка провели силовую операцию. Лидеров забастовки осудили к административными арестам. Было уволено более 50 работников метро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На открытии нового электрифицированного участка железной дороги по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск 21 июня глава государства поделился воспоминаниями о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)