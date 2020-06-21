Виктору Бабарико и его сыну избрали меру пресечения

Источник материала: KYKY

Бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда заключили под стражу. Об этом в твиттере рассказал штаб политика. Это значит, что и Виктор, и Эдуард не выйдут на свободу до суда. Похоже, и до выборов, назначенных на 9 августа, тоже.

Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — Виктор Бабарико (@viktar_babaryka) June 21, 2020

Контекст

Напомним, о внезапном задержании Виктора Бабарико – главного соперника Александра Лукашенко на предстоящих выборах – и его сына Эдуарда в связи с делом Белгазпромбанка стало известно утром 18 июня. Бабарико-старшего арестовали из-за того, что он якобы организовал незаконные действия на базе банка, который возглавлял 20 лет, пытался влиять на свидетелей и заметал следы своих преступлений; а младшего – из-за уклонения от уплаты налогов. Ни к Виктору, ни к Эдуарду в течение всего 18 июня так и не допустили адвокатов: они сумели попасть к своим клиентам лишь на следующий день.

В домах и квартирах семьи Бабарико прошли обыски. А уже вечером 18 июня в Минске началась стихийная акция солидарности с Виктором, Эдуардом и другими людьми, подвергшимися репрессиям. Более двух тысяч беларусов выстроились в живую цепь, которая растянулась на многие километры. Спустя сутки митинги в поддержку задержанных прокатились по огромному множеству городов Беларуси. Вышедшие на улицы люди столкнулись с брутальными разгонами силовиков, некоторые подверглись избиениям и получили травмы.

Также выяснилось, что Генпрокуратура Беларуси завела новое уголовное дело против Белгазпромбанка по частям 2 и 3 статьи 285 УК РБ – о создании преступной организации или участии в ней. Это чревато 15 годами колонии (максимальная санкция). Виктору Бабарико, а теперь и его сыну предъявили уголовные обвинения – но по какой конкретно статье, не разглашается. Оба настаивают на своей полной невиновности.

Правозащитники уже признали Виктора и Эдуарда Бабарико, находящихся в СИЗО КГБ, политическими заключенными. Евросоюз призывает власти Беларуси немедленно освободить обоих Бабарико.