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«Белшина» в Бобруйске 20 минут бодро сопротивлялась БАТЭ, но проиграла

21.06.2020 18:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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21 июня завершается 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Бобруйске «Белшина» попробовала навязать борьбу БАТЭ, но борисовчане взяли свое.

Вчера в Минске «Ислочь», доигрывавшая матч вдесятером, сумела вырвать ничью у «Торпедо-БелАЗ». В Бресте местное «Динамо» пропустило первой от «Городеи», но сумело потом забить три гола и победить. В столице минское «Динамо» и «Энергетик-БГУ» голов не забили.

Борьба за первое место продолжает держать в напряжении. «Шахтер» преследует БАТЭ. За ними недалеко расположились сразу три клуба, которые отчаянно дерутся за третье место, но также ждут своего шанса, чтобы вклиниться в «золотые» разборки.

Напомним, что квалификация еврокубков начнется в августе. Это значит, что белорусские команды не уходят на традиционную летнюю паузу, а будут спокойно играть в чемпионате и выстраивать тренировочный процесс так, чтобы подойти к жаркому августу максимально готовыми к важным встречам.


21 июня тур завершится еще тремя встречами:

«Белшина» — БАТЭ — 0:2

Бобруйск. 21 июня. Стадион «Спартак».

Судьи: С. Стецурин, А. Герасимук, С. Косовец.

«Белшина»: Харитонович — Нечаев, Одеоибо, Ясюкевич, Соланович (Нивалдо, 71) — Башилов, Рочев — Маляров (Кучинский, 76), Салимов, Рекиш — Ковель (к).

БАТЭ: Чичкан — А. Филипович, Волков, Я. Филипович, Настич — Драгун, Яблонский, Бага — Нехайчик (Мукам, 89), Скавыш, Стасевич (к).

Голы: 0:1 — Стасевич (27). 0:2 — Нехайчик (82).

Предупреждения: Рекиш (58), Настич (67).

«Белшина» неплохо смотрелась первые 20 минут матча и даже два раза мяч попадал в каркас ворот БАТЭ. Но на 27-й минуте Игорь Стасевич красиво закрутил мяч в сетку ворот «шинников», прибив их атакующий пыл.

На 36-й минуте Максим Скавыш мог ставить точку в матче, но не попал в ворота из выгодного положения, вывалившись один на один с вратарем «Белшины».

В начале второго тайма у БАТЭ была возможность забить второй гол, но удар с дальнего расстояния Дмитрия Баги парировал голкипер. Хозяева, надо отдать им должное, сумели создать несколько опасных моментов у ворот борисовчан, но забить они не смогли.

А гости все же забили, на 82-й минуте Павел Нехайчик ловко доиграл момент до конца и отправил мяч в сетку. «Желто-синие» с тремя очками уезжают домой готовиться к первому «классико» сезона.

ФК «Витебск» — ФК «Минск» — 0:0

Матч начался.

«Шахтер» — «Рух», 20.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки
БАТЭ 14 30
«Шахтер» 13 25
«Динамо» (Брест) 14 25
«Неман» 13 23
«Торпедо-БелАЗ» 14 23
«Энергетик-БГУ» 14 23
«Ислочь» 14 20
«Динамо» (Минск) 14 20
ФК «Слуцк» 14 18
ФК «Витебск» 13 18
«Славия» 14 18
«Рух» 13 15
ФК «Городея» 14 15
ФК «Минск» 11 13
ФК «Смолевичи» 13 7
«Белшина» 14 6

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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21 июня завершится 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
 
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