Виктор Ганчаренко хочет покинуть ЦСКА

















Сообщается, что коуч о своем решении уже рассказал игрокам команды, а также написал заявление об уходе – с формулировкой "по собственному желанию".





По информации ресурса, руководство клуба планирует провести с тренером переговоры, чтобы он завершил с командой сезон 2019/2020.





Последнюю игру ЦСКА провел с питерским "Зенитом": в домашнем матче москвичи проиграли со счетом 4:0. Сейчас столичный клуб в РПЛ занимает пятое место (36 очков).





Ганчаренко руководит ЦСКА с 2016-го, до этого он был в команде старшим тренером. Под руководством белорусского специалиста клуб завоевал Суперкубок России и два раза стал серебряным призером российского чемпионата. Текущий контракт Ганчаренко с ЦСКА заканчивается в 2021 году.