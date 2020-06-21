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Виктор Ганчаренко хочет покинуть ЦСКА
Источник материала: Партизан
Белорусский тренер Виктор Ганчаренко собирается покинуть пост главного тренера российского футбольного клуба ЦСКА, сообщил ресурс
Сообщается, что коуч о своем решении уже рассказал игрокам команды, а также написал заявление об уходе – с формулировкой "по собственному желанию".
По информации ресурса, руководство клуба планирует провести с тренером переговоры, чтобы он завершил с командой сезон 2019/2020.
Последнюю игру ЦСКА провел с питерским "Зенитом": в домашнем матче москвичи проиграли со счетом 4:0. Сейчас столичный клуб в РПЛ занимает пятое место (36 очков).
Ганчаренко руководит ЦСКА с 2016-го, до этого он был в команде старшим тренером. Под руководством белорусского специалиста клуб завоевал Суперкубок России и два раза стал серебряным призером российского чемпионата. Текущий контракт Ганчаренко с ЦСКА заканчивается в 2021 году.
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Белорусский тренер Виктор Ганчаренко собирается покинуть пост главного тренера российского футбольного клуба ЦСКА, сообщил ресурс "Чемпионат".
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