Группа белорусских туристов, вылетевших из Вьетнама, застряла в Москве

Белорусы, которые были вынуждены находиться во Вьетнаме 5 месяцев из-за пандемии, застряли в московском аэропорту Шереметьево. Раньше вылететь не удавалось – было закрыто авиасообщение.

Об том в БДГ сообщают белорусы в телеграм.

Группа из 38 граждан Беларуси смогла попасть на рейс из Вьетнама в Москву только после того, как зарегистрировалась на российском портале госуслуг по совету посольства РФ. Белорусы попали на эвакуационный рейс, предназначенный для россиян.

В белорусском посольстве обещали прислать автобусы для перевозки до российско-белорусской границы. Однако позже сказали, что не располагают достаточным количеством транспорта, чтобы увезти всех разу.

Поэтому прибыло только две машины по 8 человек вместимостью, в которых отправили семьи с детьми, пожилых людей и больных – всего 16 человек. Оставшиеся 22 продолжают находиться в транзитной зоне. Люди прилетели в летней одежде, взять теплые вещи из багажа долгое время не было возможности. После того, как представитель белорусского посольства Марина связалась с руководством аэропорта, пограничники стали выводить по 5 человек за чемоданами.

На дорогу от Шереметьево до границы с Беларусью уходит 7 часов. Первые 16 человек были увезены в 2 часа ночи 21 июня, на границе были в 9 часов утра. Следовательно, если транспорт сразу возвращался назад, то должен был прибыть в 2-3 часа дня.

Транспорт для оставшихся людей прибудет только в 7 часов, почему так поздно - неизвестно.

«Все это время люди без еды сидят. Нам организовали только небольшую «подачку», которую привезли, когда забирали первую часть людей. В пакете на человека было - 3 маленьких бутерброда, вафля «Витьба», маленькая бутылка простой воды и бутылка сладкой газировки. На этом все», - говорит туристка из Могилева.