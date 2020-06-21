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Житель Ивацевичского района заблудился в лесу и вышел на сигнал автомобиля МЧС
21.06.2020 18:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
20 июня в 12-11 ивацевичским спасателям позвонил мужчина 1973 года рождения и сообщил, что он уехал в лесной массив вблизи д. Сомино на велосипеде и заблудился.
Незамедлительно к месту поисков выехали спасатели и работники РОВД.
В 13-03 мужчина посредством мобильной связи сообщил спасателям, что слышит сигналы сигнально-громкоговорящей установки пожарного автомобиля и двигается в их направлении.
Мужчина благополучно вышел к автомобилю
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20 июня в 12-11 ивацевичским спасателям позвонил мужчина 1973 года рождения и сообщил, что он уехал в лесной массив вблизи д. Сомино на велосипеде и заблудился. ...
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