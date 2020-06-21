Житель Ивацевичского района заблудился в лесу и вышел на сигнал автомобиля МЧС

Источник материала: Виртуальный Брест

20 июня в 12-11 ивацевичским спасателям позвонил мужчина 1973 года рождения и сообщил, что он уехал в лесной массив вблизи д. Сомино на велосипеде и заблудился.





Незамедлительно к месту поисков выехали спасатели и работники РОВД.

В 13-03 мужчина посредством мобильной связи сообщил спасателям, что слышит сигналы сигнально-громкоговорящей установки пожарного автомобиля и двигается в их направлении.

Мужчина благополучно вышел к автомобилю МЧС . Медицинская помощь ему не потребовалась.