ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни

21.06.2020 19:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Деревня Пережир, улица Гуриновича. Местная амбулатория недавно после ремонта. Хозяйка здесь Людмила Нестерук, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни

На приеме многолюдно. Здесь обслуживается 19 населенных пунктов, больше 1 500 человек. Доктор справляется, и не удивительно – почти 40 лет стажа!

Читайте также:

Цены на лекарства, санитарная авиация и «домашние» врачи. Елена Богдан о состоянии медицины в Беларуси

«Ваша работа часто в тени, но для многих это свет надежды на выздоровление». СТВ поздравляет медиков с праздником

«Пока пришла скорая, он уже запел песни». Сельский врач рассказывает, как спасала пациента после укусов пчёл

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни

Людмила Нестерук, заведующая Пережирской амбулаторией:
У меня в семье все были педагоги. И как-то в семейном кругу шел разговор о том, что не всем же учить людей, надо их и лечить. И мы с братом выбрали эту дорогу. Он тоже врач.

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни

Наверное, для всех жителей сельсовета Людмила – семейный доктор. Истории удивительные. Те, кто рождался на ее глазах и при ее помощи, уже ведут к ней на прием своих детей.

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни

Людмила Нестерук:
К нам детки поступают в возрасте 5-7 дней под наблюдение – и до окончания жизненного пути. Бабушки, дедушки… В этом промежутке дети, подростки и плюс все категории пациентов: инвалиды, участники войны.

У кого ни спроси о докторе – ответ один…

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни

Надежда Дубовик:
Она замечательный врач, внимательный. Она практически никогда не ошибается. Мы стараемся всегда обращаться только к ней, потому что это безошибочно.

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни

Людмила Нестерук:
Профессия врача – очень ответственная профессия, потому что нет ничего сложнее, чем человеческий организм. И помочь человеку на его жизненном пути быть здоровым, полноценно осуществлять свою трудовую деятельность, учебу и быть счастливым в жизни – это наша задача, потому что счастливым может быть в жизни только здоровый человек.

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни

Спасибо вам за вашу доброту,
За теплоту, терпенье и заботу.
За время то, что дарите вы нам,
Любя душой свою работу.

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни

Григорий Азаренок, корреспондент:
Эти стихи написала выздоровевшая пациентка, которую буквально спасли местные врачи. И вот так пришла и приклеила на скотч к входной двери. Наверное, проявление такой искренней и непосредственной благодарности можно встретить только на селе.

Люди в материале: Григорий Азаренок, Людмила Нестерук, Надежда Дубовик

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Деревня Пережир, улица Гуриновича. Местная амбулатория недавно после ремонта. Хозяйка здесь Людмила Нестерук, сообщили в программе «Неделя» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лежу на асфальте, кругом ходят ребята из ОМОНа». В центре Минска задержали гитариста Intelligency
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика