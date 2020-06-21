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«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Деревня Пережир, улица Гуриновича. Местная амбулатория недавно после ремонта. Хозяйка здесь Людмила Нестерук, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На приеме многолюдно. Здесь обслуживается 19 населенных пунктов, больше 1 500 человек. Доктор справляется, и не удивительно – почти 40 лет стажа!
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Людмила Нестерук, заведующая Пережирской амбулаторией:
Наверное, для всех жителей сельсовета Людмила – семейный доктор. Истории удивительные. Те, кто рождался на ее глазах и при ее помощи, уже ведут к ней на прием своих детей.
Людмила Нестерук:
У кого ни спроси о докторе – ответ один…
Надежда Дубовик:
Людмила Нестерук:
Спасибо вам за вашу доброту,
Григорий Азаренок, корреспондент:
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«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни
Новости Беларуси. Деревня Пережир, улица Гуриновича. Местная амбулатория недавно после ремонта. Хозяйка здесь Людмила Нестерук, сообщили в программе «Неделя» на...
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