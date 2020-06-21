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«Белшина» в Бобруйске 20 минут бодро сопротивлялась БАТЭ, но проиграла
Источник материала: Партизан
21 июня завершается 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Бобруйске «Белшина» попробовала навязать борьбу БАТЭ, но борисовчане взяли свое. «Витебск» обыграл дома «Минск».
Вчера в Минске «Ислочь», доигрывавшая матч вдесятером, сумела вырвать ничью у «Торпедо-БелАЗ». В Бресте местное «Динамо» пропустило первым от «Городеи», но сумело потом забить три гола и победить. В столице минское «Динамо» и «Энергетик-БГУ» голов не забили, пишет
Борьба за первое место продолжает держать в напряжении. «Шахтер» преследует БАТЭ. За ними недалеко расположились сразу три клуба, которые отчаянно дерутся за третье место, но также ждут своего шанса, чтобы вклиниться в «золотые» разборки.
Напомним, что квалификация еврокубков начнется в августе. Это значит, что белорусские команды не уходят на традиционную летнюю паузу, а будут спокойно играть в чемпионате и выстраивать тренировочный процесс так, чтобы подойти к жаркому августу максимально готовыми к важным встречам.
21 июня тур завершится еще тремя встречами:
«Белшина» — БАТЭ — 0:2
Бобруйск. 21 июня. Стадион «Спартак».
Судьи: С. Стецурин, А. Герасимук, С. Косовец.
«Белшина»: Харитонович — Нечаев, Одеоибо, Ясюкевич, Соланович (Нивалдо, 71) — Башилов, Рочев — Маляров (Кучинский, 76), Салимов, Рекиш — Ковель (к).
БАТЭ: Чичкан — А. Филипович, Волков, Я. Филипович, Настич — Драгун, Яблонский, Бага — Нехайчик (Мукам, 89), Скавыш, Стасевич (к).
Голы: 0:1 — Стасевич (27). 0:2 — Нехайчик (82).
Предупреждения: Рекиш (58), Настич (67).
«Белшина» неплохо смотрелась первые 20 минут матча и даже два раза мяч попадал в каркас ворот БАТЭ. Но на 27-й минуте Игорь Стасевич красиво закрутил мяч в сетку ворот «шинников», прибив их атакующий пыл.
На 36-й минуте Максим Скавыш мог ставить точку в матче, но не попал в ворота из выгодного положения, вывалившись один на один с вратарем «Белшины».
В начале второго тайма у БАТЭ была возможность забить второй гол, но удар с дальнего расстояния Дмитрия Баги парировал голкипер. Хозяева, надо отдать им должное, сумели создать несколько опасных моментов у ворот борисовчан, но забить они не смогли.
А гости все же забили, на 82-й минуте Павел Нехайчик ловко доиграл момент до конца и отправил мяч в сетку. «Желто-синие» с тремя очками уезжают домой готовиться к первому «классико» сезона.
ФК «Витебск» — ФК «Минск» — 1:0
Витебск. 21 июня. ЦСК.
Судьи: П. Коронец, В. Фомин, А. Вашкевич.
ФК «Витебск»: Сороко — Скитов, Карамушка, Чалов, Назаренко — Сантос, Каленчук, Матвеенко (Вандерсон, 66), Гуренко — Ксенофонтов, Николаеску.
ФК «Минск»: Веремко — Залеский, Рыжук, Евдокимов, Прищепа — Сазончик (Яроцкий, 56), Васильев, Чаговец, Шрамченко — Грибовский, Хващинский (Арт.Васильев, 68).
Гол: 1:0 — Николаеску (12-п).
Предупреждения: Яроцкий (57), Чалов (60), Залеский (70).
«Северяне» дома в первом круге не проиграли топ-командам белорусского чемпионата. Не прервали они традицию и в матче против середняка, добыв викторию с минимальным счетом над «Минском».
Единственный гол с пенальти на 12-й минуте забил Ион Николаеску.
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21 июня завершается 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Бобруйске «Белшина» попробовала навязать борьбу БАТЭ, но борисовчане взяли свое. «Витебск» обыграл...
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