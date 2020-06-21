«Белшина» в Бобруйске 20 минут бодро сопротивлялась БАТЭ, но проиграла









sport.tut.by Вчера в Минске «Ислочь», доигрывавшая матч вдесятером, сумела вырвать ничью у «Торпедо-БелАЗ». В Бресте местное «Динамо» пропустило первым от «Городеи», но сумело потом забить три гола и победить. В столице минское «Динамо» и «Энергетик-БГУ» голов не забили, пишет





Борьба за первое место продолжает держать в напряжении. «Шахтер» преследует БАТЭ. За ними недалеко расположились сразу три клуба, которые отчаянно дерутся за третье место, но также ждут своего шанса, чтобы вклиниться в «золотые» разборки.





Напомним, что квалификация еврокубков начнется в августе. Это значит, что белорусские команды не уходят на традиционную летнюю паузу, а будут спокойно играть в чемпионате и выстраивать тренировочный процесс так, чтобы подойти к жаркому августу максимально готовыми к важным встречам.

21 июня тур завершится еще тремя встречами:

«Белшина» — БАТЭ — 0:2 Бобруйск. 21 июня. Стадион «Спартак».

Судьи: С. Стецурин, А. Герасимук, С. Косовец.

«Белшина»: Харитонович — Нечаев, Одеоибо, Ясюкевич, Соланович (Нивалдо, 71) — Башилов, Рочев — Маляров (Кучинский, 76), Салимов, Рекиш — Ковель (к).

БАТЭ: Чичкан — А. Филипович, Волков, Я. Филипович, Настич — Драгун, Яблонский, Бага — Нехайчик (Мукам, 89), Скавыш, Стасевич (к).

Голы: 0:1 — Стасевич (27). 0:2 — Нехайчик (82).

Предупреждения: Рекиш (58), Настич (67).