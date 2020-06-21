Суд отказался арестовать армянского друга Лукашенко

Фото: NEWS.am





Царукяну было предъявлено обвинение в массовом подкупе избирателей во время парламентских выборов 2017 года. Кроме того, он проходит еще по двум уголовным делам, связанным с неуплатой налогов и незаконным присвоением земли. По данным обвинения, сумма совокупного ущерба государству составляет несколько сотен миллионов долларов.





Сам Гагик Царукян считает, что дела полностью сфабрикованы и являются «политическим преследованием» за острую критику деятельности правительства Никола Пашиняна и призыв немедленно сместить весь состав кабинета министров.





В свою очередь власти настаивают на том, что процесс исключительно правовой, а олигарх Царукян и его команда сознательно пошли на обострение ситуации из-за уголовных дел, в которых он фигурирует.





Гагик Царукян возглавляет партию с 2004 года, а депутатом парламента был впервые избран в 2003 году. За время пребывания в парламенте его партия была как оппозиционной, так и входила в альянс с правившей до 2018 года Республиканской партией Армении. Во время прихода к власти Пашиняна поддержал революцию.





Царукян — один из самых состоятельных людей Армении, в 2018 году он задекларировал около 222 млн долларов. Бизнесмен поддерживает хорошие отношения с Александром Лукашенко. Белорусский лидер несколько раз отдыхал в Армении. Щедрое гостеприимство белорусской делегации оказывал как раз Царукян.









В 2010 году Царукян в Ереване открыл Белорусский торговый дом, а в 2012 году в Минске — производство по розливу армянского коньяка. Учредителями белорусского предприятия «Армянский стандарт» выступили Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат и «Беларусьторг» Управделами президента.





В сентябре 2013 года власти Беларуси наградили Царукяна орденом Дружбы народов.





Спустя год посольство Беларуси в Армении переехало в село Ариндж Котайкской области около особняка Царукяна.





Известно также, что армянский бизнесмен подарил Николаю Лукашенко на его будущую свадьбу 400 литров коньяка и белых львят, они сейчас в Минском зоопарке.

