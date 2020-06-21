Максим Знак рассказал об этом «Московскому комсомольцу» : Юрист штаба Виктора Бабарикорассказал об этом





— Адвокаты Бабарико будут обжаловать постановления о выдвижении обвинения, о задержании, о мере пресечения и так далее. Но на избирательный процесс уголовное дело никак не повлияет. Уже поданы все документы на регистрацию Бабарико кандидатом в президенты, там стоит его подпись. И ЦИК их принял.





— В ЦИК могут придраться к декларации о доходах?





— Декларацию заполнял и подписывал лично Бабарико. Теоретически это действительно является наиболее уязвимым местом. Однако даже если нашего кандидата обвинят в том, что он не задекларировал больше 20% дохода за 2019 год или какие-то объекты недвижимости, это еще нужно будет доказать. Мы уверены, что он указал все, что было необходимо, так как прекрасно понимает, какие могут быть последствия.





— Но если обвинение говорит, что он воровал деньги…





— Обвинение такого не говорит. Они вообще не хотят рассказывать, в чем суть претензий к Бабарико. Есть только полунамеки в речи Александра Лукашенко и государственных СМИ.





— До дня выборов президента Беларуси успеют осудить Бабарико?





— С точки зрения того, в чем обвиняют фигурантов дела Белгазпромбанка, и того, сколько человек являются фигурантами дела, это просто невозможно. Нужно успеть провести все следственные действия, ознакомить с делом защиту, провести судебный процесс и дождаться вступления приговора в силу.





— Вы рассчитываете на справедливый суд?





— Любой юрист рассчитывает на справедливый суд. Если бы мы на это не рассчитывали, можно было бы собираться и уходить в другую профессию.





— В истории Беларуси уже были случаи, когда на фоне протестов возбуждалось громкое уголовное дело, а когда все успокаивалось, с людей снимали обвинения… Например, так было с «Белым легионом», по которому проходило около 30 человек. В случае с Бабарико нечто подобное возможно?





— Такие случаи действительно есть. В том числе до суда периодически не доходят дела, связанные с экономическими преступлениями, если обвиняемые признают вину и компенсируют ущерб. Но, исходя из того, в чем Бабарико обвиняют государственные СМИ, ему на такое в обозримой перспективе рассчитывать не стоит.





— Как думаете, после 9 августа у Бабарико будет возможность свободн жить и работать в Беларуси?





— Вообще, мы рассчитываем, что 9 августа он победит на выборах. Соответственно у него откроются блестящие перспективы в республике. Сейчас мы верим в то, что его зарегистрируют, а затем мы сделаем все возможное для его победы. С первым этапом все станет ясно — с 5 по 14 июля. До этого момента будут проверять подписи, а затем по очереди регистрировать кандидатов.





— Сколько подписей вы сдали в ЦИК?





— Всего мы собрали 435 тысяч подписей, но сдали 364 900. Остальные мы не можем подать. Часть из них не прошла через наш отдел верификации, а другая часть, около 30 тысяч, не может быть сдана, так как к тому моменту были задержаны Бабарико и глава избирательной группы. Мы просили КГБ, чтобы им дали возможность подписать документы, но нам отказали.





— Избирательный счет Бабарико заморожен, на какие средства вы собираетесь продолжать предвыборную кампанию?





— На данный момент вообще никаких расходов нет. Если же после регистрации кандидата счет не разморозят, очевидно, нам придется пользоваться теми деньгами, которые выделят третьи лица. В законодательстве на этот счет говорится, что сверх размера избирательного фонда, в том числе при использовании средств третьих лиц, можно использовать не больше 20% средств. Если взять большую сумму, то могут оштрафовать, но снять кандидата не могут, при условии, что сумма, которая останется на избирательном счете, не будет потрачена и будет не меньше тех средств, которые выделили третьи лица. Пока желающих финансировать избирательную кампанию нет, но мы думаем, что они появятся.