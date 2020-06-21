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«И машину заливочную подарим». С какими просьбами обратились жители к Президенту в Светлогорске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси открыл регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Теперь путешествие из Светлогорска в Минск – это всего четыре остановки и чуть более 2,5 часа в пути с европейским комфортом и сервисом.
Раньше добраться до Жлобина и Минска можно было только на дизеле. Теперь по маршруту будет курсировать комфортный «Штадлер». Удобнее, да и в разы быстрее. Новый электрифицированный участок – это 34 километра. Работа проведена большая: установили дополнительные опоры, провели модернизацию ветки.
Теперь такой электропоезд будет «ходить» по пятницам и выходным. В порядок привели и вокзал: новые тротуары, плитка, газоны.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси открыл регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск...
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