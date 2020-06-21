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«Вот так вот спалили этих всех людей». Деревня Ола была уничтожена за 13 дней до освобождения территории от фашистов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У каждого села своя история. Жертвами нацистской политики геноцида и выжженой земли в Беларуси стали 2 миллиона 230 тысяч человек, уничтоженных за три года оккупации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Память о них – это то, что нас всех объединяет.
Гавриил Зыкун:
Они всех людей согнали в колхозный двор (там колхозный сарай был большой), а потом говорят: «Кто из той хаты, идите заберите вещи!» Те ничего не знают – идите заберите вещи, а сказали с собой ничего не брать. Когда зашли вещи брать, они гранату или что, или запалят их… А эти же в сарае ничего не знают, в колхозном дворе. И так палили, пока последний дом, что люди увидели, что уже… Вот так вот спалили этих всех людей.
История этой деревеньки как под копирку: партизаны убили немецких связистов, те жестоко отомстили. Уничтожили даже не одну деревню – жителей сразу семи сел. О том, что каратели придут, местные знали. После партизанского рейда ушли в лес, но впереди были Святки, зима выдалась холодной и люди вернулись в свои дома.
Решение стало роковым.
Их было 1758 человек. Это в 12 раз больше, чем в Хатыни. До последнего надеялись – оставят в живых. Старики, женщины, 950 детей. В списке «огненных имен» самому маленькому всего несколько дней. Всех закрыли в амбаре и превратили его в живой факел.
На календаре – 14 января 1944 года. До освобождения оставалось 13 дней.
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«Вот так вот спалили этих всех людей». Деревня Ола была уничтожена за 13 дней до освобождения территории от фашистов
Новости Беларуси. У каждого села своя история. Жертвами нацистской политики геноцида и выжженой земли в Беларуси стали 2 миллиона 230 тысяч человек, уничтоженных за...
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