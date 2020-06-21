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«Вот так вот спалили этих всех людей». Деревня Ола была уничтожена за 13 дней до освобождения территории от фашистов

21.06.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У каждого села своя история. Жертвами нацистской политики геноцида и выжженой земли в Беларуси стали 2 миллиона 230 тысяч человек, уничтоженных за три года оккупации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Память о них – это то, что нас всех объединяет.

«Вот так вот спалили этих всех людей». Деревня Ола была уничтожена за 13 дней до освобождения территории от фашистов

Гавриил Зыкун:
В шесть часов они окружили эту деревню Олу и начали палить. Оказывается, они что делали? Это уже нам рассказывал, который остался жив.

«Вот так вот спалили этих всех людей». Деревня Ола была уничтожена за 13 дней до освобождения территории от фашистов

Они всех людей согнали в колхозный двор (там колхозный сарай был большой), а потом говорят: «Кто из той хаты, идите заберите вещи!» Те ничего не знают – идите заберите вещи, а сказали с собой ничего не брать. Когда зашли вещи брать, они гранату или что, или запалят их… А эти же в сарае ничего не знают, в колхозном дворе. И так палили, пока последний дом, что люди увидели, что уже… Вот так вот спалили этих всех людей.

«Вот так вот спалили этих всех людей». Деревня Ола была уничтожена за 13 дней до освобождения территории от фашистов

История этой деревеньки как под копирку: партизаны убили немецких связистов, те жестоко отомстили. Уничтожили даже не одну деревню – жителей сразу семи сел. О том, что каратели придут, местные знали. После партизанского рейда ушли в лес, но впереди были Святки, зима выдалась холодной и люди вернулись в свои дома.

«Вот так вот спалили этих всех людей». Деревня Ола была уничтожена за 13 дней до освобождения территории от фашистов

Решение стало роковым.

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

Их было 1758 человек. Это в 12 раз больше, чем в Хатыни. До последнего надеялись – оставят в живых. Старики, женщины, 950 детей. В списке «огненных имен» самому маленькому всего несколько дней. Всех закрыли в амбаре и превратили его в живой факел.

«Вот так вот спалили этих всех людей». Деревня Ола была уничтожена за 13 дней до освобождения территории от фашистов

На календаре – 14 января 1944 года. До освобождения оставалось 13 дней.

Люди в материале: Гавриил Зыкун

 
 
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Новости Беларуси. У каждого села своя история. Жертвами нацистской политики геноцида и выжженой земли в Беларуси стали 2 миллиона 230 тысяч человек, уничтоженных за...
 
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