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Батура: «В настоящее время кадры очень мало берут на себя и откровенно не хотят решать вопросы, которые перед ними ставит и население, и руководство»
Источник материала: СТВ
Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Борис Батура:
В Полоцке водозабор построили с помощью немцев. И немцы до сих пор помогают его эксплуатировать, благодаря тому, что председатель райисполкома имел личный контакт с бургомистром немецкого города. Они дружили семьями. Ну так почему мы это не делаем? Едем в Германию – я должен вызванивать, просить – вы давайте, подъедьте… Да вы сами должны туда лезть пищом, чтобы заключить какой-то договор, чтобы привезти оттуда какие-то инвестиции! Полезно это всё! Нет, не хотят.
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Батура: «В настоящее время кадры очень мало берут на себя и откровенно не хотят решать вопросы, которые перед ними ставит и население, и руководство»
Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Как Борис Батура после распределения в институте оказался в колонии? Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Мы...
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