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Буст-ап для волос: успешная услуга или уловка парикмахеров?
Источник материала: Tut.by
Что такое буст-ап для волос
Буст-ап — от английского «приподнятие» — это техника долговременного прикорневого объема, при которой пряди у корней завивают на шпильки и обрабатывают фиксирующим составом. Завитки получаются очень мелкими, еле заметными, и создают впечатление пышной укладки.
Процесс длится от 2 до 5 часов: сложность и время зависит от длины и густоты волос. Сперва локоны моют специальным обезжиривающим шампунем, затем разделяют на мелкие пряди и приступают к процедуре. Состав смывают через 20−25 минут, корни на 5 минут покрывают фиксатором и снова смывают. Дальше — фен и укладка.
Чем буст-ап отличается от других техник
Некоторые женщины, не зная, что такоебуст-ап для волос, путают завивку с другими видами прикорневого объема.
Вся «фишка» буст-апа для волос — в шпильках и специальном составе: он универсален для большинства типов волос и сохраняет результат в разы дольше.
Кому подойдет завивка
Разобравшись, что такое буст-ап для волос, у многих женщин возникает вопрос: «подойдет ли мне такая завивка?». Несомненно подойдет, если вы относите себя к одной из категорий:
Буст-ап для волос: преимущества
• Ежедневная укладка становится проще и быстрее.
• После процедуры нет необходимости ежедневно мыть голову.
• Безаммиачный состав.
• Подходит для большинства типов волос: тонких, прямых, тяжелых непослушных.
• В отличие от некоторых видов завивок, эффект после буст-ап не теряется в день процедуры, если на улице повышена влажность или идет дождь.
• Эффект буст-апа для волос сохраняется до 3−6 месяцев.
• Если не понравится или надоест эффект пышных корней, его можно убрать за одно посещение салона, где мастер нейтрализует прошлый результат.
Буст-ап для волос: недостатки
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