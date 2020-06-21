Буст-ап для волос: успешная услуга или уловка парикмахеров?

Источник материала: Tut.by



Несколько лет назад бьюти-новинка вызвала много вопросов, которые продолжают волновать женщин по сей день. Что такое буст-ап для волос, чем отличается от аналогичных процедур и есть ли смысл соглашаться на салонную услугу — отвечает TAM.BY в этой статье.

Что такое буст-ап для волос

Буст-ап — от английского «приподнятие» — это техника долговременного прикорневого объема, при которой пряди у корней завивают на шпильки и обрабатывают фиксирующим составом. Завитки получаются очень мелкими, еле заметными, и создают впечатление пышной укладки.

Процесс длится от 2 до 5 часов: сложность и время зависит от длины и густоты волос. Сперва локоны моют специальным обезжиривающим шампунем, затем разделяют на мелкие пряди и приступают к процедуре. Состав смывают через 20−25 минут, корни на 5 минут покрывают фиксатором и снова смывают. Дальше — фен и укладка.

Чем буст-ап отличается от других техник



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Некоторые женщины, не зная, что такоебуст-ап для волос, путают завивку с другими видами прикорневого объема.

Буффант. Молодая техника-ровесница буст-апа, при которой используются бигуди и начес. Объем держится 2−3 месяца.

Гофре. Для создания объема используется утюжок с насадкой, работающий в прикорневой зоне. Эффект держится недолго.

Флисинг. Состав для волос содержит растительные компоненты, укладываются начесом. Результат — до 2-х месяцев.

Вся «фишка» буст-апа для волос — в шпильках и специальном составе: он универсален для большинства типов волос и сохраняет результат в разы дольше.

Кому подойдет завивка



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Разобравшись, что такое буст-ап для волос, у многих женщин возникает вопрос: «подойдет ли мне такая завивка?». Несомненно подойдет, если вы относите себя к одной из категорий:

У меня тонкие волосы, отсутствует естественный объем, на укладку ежедневно уходит много времени.

Я обладательница тяжелых и жестких волос, которые с трудом слушаются утюжок и бигуди.

У меня послушный волос, но хочу меньше времени проводить у зеркала и просто выглядеть неотразимо.

Буст-ап для волос: преимущества



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

• Ежедневная укладка становится проще и быстрее.

• После процедуры нет необходимости ежедневно мыть голову.

• Безаммиачный состав.

• Подходит для большинства типов волос: тонких, прямых, тяжелых непослушных.

• В отличие от некоторых видов завивок, эффект после буст-ап не теряется в день процедуры, если на улице повышена влажность или идет дождь.

• Эффект буст-апа для волос сохраняется до 3−6 месяцев.

• Если не понравится или надоест эффект пышных корней, его можно убрать за одно посещение салона, где мастер нейтрализует прошлый результат.

Буст-ап для волос: недостатки



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Трата времени и сил на поиск опытного мастера, поскольку сбуст-ап до сих пор считается новинкой.

После буст-апа нельзя менять расположение пробора. Это возможно только при последующем посещении мастера.

Повторять ритуал необходимо регулярно, чтобы сохранить свежесть результата.

Можно услышать отзывы, что через несколько недель волосы теряют блеск и опрятность, становятся жесткими и непослушными.

Любой компонент может вызвать аллергию, поэтому состав необходимо заранее тестировать на коже.

Есть ряд противопоказаний: уточните у мастера перед услугой.

Высокая стоимость.

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