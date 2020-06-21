Стихия разбушевалась... Грозовой фронт проходит над Брестом, льёт как из ведра

Источник материала: Виртуальный Брест

На этот раз природа не стала церемониться и сполна воздала Бресту за всё прежнее время, когда дождь чудесным образом проходил мимо города.





Ливень ударил конкретный, без подтоплений не обойдётся. Даже улица 28-го Июля напротив Микса превратилась в реку по бордюры, что уж говорить про Советскую или Гоголя.





До начала дождя выглядело всё впечатляюще, масштабная атмосферная ячейка шла как будто стеной дождя.





























Читатели сообщают о том, что проехать по ул. Луцкой затруднительно - там везде вода.

Фото ниже: Pavel Kataev





Схема ниже: Блізкі космас





А вот как всё начиналось:

А вот как лило: