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Стихия разбушевалась... Грозовой фронт проходит над Брестом, льёт как из ведра

21.06.2020 22:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На этот раз природа не стала церемониться и сполна воздала Бресту за всё прежнее время, когда дождь чудесным образом проходил мимо города.

Стихия разбушевалась... Грозовой фронт проходит над Брестом, льёт как из ведра

Ливень ударил конкретный, без подтоплений не обойдётся. Даже улица 28-го Июля напротив Микса превратилась в реку по бордюры, что уж говорить про Советскую или Гоголя.

Стихия разбушевалась... Грозовой фронт проходит над Брестом, льёт как из ведра

До начала дождя выглядело всё впечатляюще, масштабная атмосферная ячейка шла как будто стеной дождя.

Стихия разбушевалась... Грозовой фронт проходит над Брестом, льёт как из ведра

Стихия разбушевалась... Грозовой фронт проходит над Брестом, льёт как из ведра

Стихия разбушевалась... Грозовой фронт проходит над Брестом, льёт как из ведра

Стихия разбушевалась... Грозовой фронт проходит над Брестом, льёт как из ведра

Стихия разбушевалась... Грозовой фронт проходит над Брестом, льёт как из ведра

Стихия разбушевалась... Грозовой фронт проходит над Брестом, льёт как из ведра

Стихия разбушевалась... Грозовой фронт проходит над Брестом, льёт как из ведра

Читатели сообщают о том, что проехать по ул. Луцкой затруднительно - там везде вода.

Фото ниже: Pavel Kataev

Стихия разбушевалась... Грозовой фронт проходит над Брестом, льёт как из ведра

Схема ниже: Блізкі космас

Стихия разбушевалась... Грозовой фронт проходит над Брестом, льёт как из ведра

А вот как всё начиналось:

А вот как лило:

 
Теги: Брест
 
 
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  На этот раз природа не стала церемониться и сполна воздала Бресту за всё прежнее время, когда дождь чудесным образом проходил мимо города. Ливень ударил...
 
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