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Стихия разбушевалась... Грозовой фронт проходит над Брестом, льёт как из ведра
21.06.2020 22:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На этот раз природа не стала церемониться и сполна воздала Бресту за всё прежнее время, когда дождь чудесным образом проходил мимо города.
Ливень ударил конкретный, без подтоплений не обойдётся. Даже улица 28-го Июля напротив Микса превратилась в реку по бордюры, что уж говорить про Советскую или Гоголя.
До начала дождя выглядело всё впечатляюще, масштабная атмосферная ячейка шла как будто стеной дождя.
Читатели сообщают о том, что проехать по ул. Луцкой затруднительно - там везде вода.
Фото ниже:
Схема ниже:
А вот как всё начиналось:
А вот как лило:
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На этот раз природа не стала церемониться и сполна воздала Бресту за всё прежнее время, когда дождь чудесным образом проходил мимо города. Ливень ударил...
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