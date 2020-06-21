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Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Судьба белорусского мальчика, который всего за пару дней превращается из жизнерадостного подростка в седого старика. Фильм с библейским названием «Иди и смотри» в числе величайших картин всех времен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Этот кинообраз в середине 1980-х писали с реальных событий в реальной белорусской деревне Борки. Именно здесь всего за один июньский день 1942-го фашисты расстреляли и сожгли более 2000 мирных жителей.
Именно таким это место увидели молодые скульпторы – авторы мемориала в память о всех сожженных деревнях Могилевщины, на открытие которого 20 июня приехал Президент.
Еще один памятник Александр Лукашенко открыл 21 июня на Гомельщине в деревушке Ола, которая в уже освободительном 1944-м повторила судьбу и Хатыни, и Борок, и сотен таких белорусских поселков.
А не те ли это места, где сегодня, в XXI веке, можно понять истинную ценность мира? Мира, где можно не бояться выстрелов и крови, погромов и мародерства, мира, где на чистых улицах спокойно гуляют дети. Вот уж действительно – иди и смотри.
В Борках давно не строят новых домов. Постоянно здесь живут всего несколько десятков человек. Но теперь в селе появилась еще одна улица, на которой ничего нет. Лишь застывшие в камне остовы на месте сожженных хат. В каждой – трагедия людей. Их голоса звучат и сегодня.
Николай Борисенко, историк-краевед, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
И белорусы помнят. Спустя время после огненной трагедии возле домов появились памятные знаки. Как символ зверства. Потом жертв перезахоронили в братской могиле. В 2008-м мемориальный комплекс увековечил память почти 15 тысяч жителей 110 населенных пунктов Могилевской области, разделивших участь Хатыни. Теперь на месте трагедии символичный мемориал.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это говорит о том, что мир не извлек уроки, отдельные государства и правительства по-прежнему, как это и было накануне Второй мировой, не замечают, а порой поощряют проявления радикализма в обществе, а порой терроризма, открытого терроризма, не щадя и не жалея никого.
Скажу прямо: фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле пропустить не могут. И не пропустят. Беларусь будет помнить, чтобы и другие страны не забывали, кто заплатил за Великую Победу самую большую цену, освободил завоеванные гитлеровской Германией земли и спас народы от геноцида. Пусть символы мемориального комплекса в деревне Борки пронесут эту правду через века.
Создатели памятника в Борках – группа молодых скульпторов. Они признаются: трагедию пропустили через собственные сердца. «Амбар смерти» – символ трагедии. Тот самый, который в 1942-м полыхнул живым огнем. Скорбный акцент – скульптура женщины-матери, которая склонилась над пустой колыбелью.
Тамара Андреевна Ворончукова родилась в 1947-м в послевоенных Борках. Первая семья отца погибла, как и остальные мирные жители, во время карательной операции в 1942-м. Помнит ту страшную трагедию в родном селе по рассказам родных и соседей. Мемориальный комплекс, который построили в Борках, считает настоящим символом непокоренных жителей родного села и памятью для молодых поколений.
Тамара Ворончукова, жительница деревни Борки:
Стремление к миру белорусы впитывают буквально с материнским молоком. Народ, история которого написана слезами и кровью, сегодня как ничем другим дорожит возможностью жить и дышать свободно. Слишком тяжело досталась.
– Сидите-сидите, вы же генерал.
12 колоколов на балке – символ 12 деревень, жители которых в роковой день оказались в Оле.
Эта часть мемориала построена на фундаменте того самого амбара, который стал братской могилой.
Александр Лукашенко:
Но сопротивление, с которым столкнулся агрессор, стало для мирных жителей фатальным. Дух непокорности врагу – вот, что хотели уничтожить гитлеровские оккупанты, сея смерть и ужас на своем пути.
Боль в наших сердцах до сих пор не утихает, но горькая правда о том, что чем дальше мы от страшных событий той страшной войны, тем больше затягиваются душевные раны и усмиряются эмоции. Человеческая память такова, что она постепенно начинает забывать. И то, что нельзя забывать, если мы не будем напоминать. И такие памятники – это памятники-напоминания нашим детям, внукам и всем тем, кто придет сюда после нас. Они – хранители правды. Наш священный долг – сберечь ее и передать следующим поколениям. И пока мы будем приходить сами, приводить в эти памятные места своих сыновей и дочерей, Беларусь никогда не забудет, как умирали дети, прячась от огня в родительских объятиях, как горели беспомощные старики.
Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей. Нет прощения зверским преступлениям.
Тот январский день превратил эту улицу в дорогу скорби. Навечно. 34 надломленные калитки по числу сожженных деревенских дворов, как символ сломленных жизней. А каждый из этих порталов – тень сгоревшего дома.
Вторая мировая война, как показывает день сегодняшний – урок, который не до конца усвоен.
Память – материя тонкая и обращения требует бережного.
В братской могиле в Оле захоронены больше 2000 человек, мирные жители и военные, которые погибли в боях, защищая деревню. Весь мемориал – боль, заключенная в камне.
Этот памятный комплекс – сосредоточие народной скорби. Его создание – заслуга местных жителей. Они открыли благотворительный счет. Идею поддержали власти на областном уровне, в 2019 году памятную стойку одобрил глава государства. Средства собирали всем миром, в том числе и на республиканском субботнике.
Александр Лукашенко:
Год 75-летия Победы для белорусов стал годом общенародной памяти. Все вместе мы идем дорогой скорби по следам фашистских преступлений. Храм-памятник в Минске, Борки, Ола...
22 июня лампады и свечи зажгут в Брестской крепости в честь тех, кто первыми встал на пути у захватчиков. Как знак: Беларусь помнит каждого и знает горькую правду о войне.
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Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт
Новости Беларуси. Судьба белорусского мальчика, который всего за пару дней превращается из жизнерадостного подростка в седого старика. Фильм с библейским...
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