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Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт

21.06.2020 22:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Судьба белорусского мальчика, который всего за пару дней превращается из жизнерадостного подростка в седого старика. Фильм с библейским названием «Иди и смотри» в числе величайших картин всех времен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Этот кинообраз в середине 1980-х писали с реальных событий в реальной белорусской деревне Борки. Именно здесь всего за один июньский день 1942-го фашисты расстреляли и сожгли более 2000 мирных жителей.

Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт

Именно таким это место увидели молодые скульпторы – авторы мемориала в память о всех сожженных деревнях Могилевщины, на открытие которого 20 июня приехал Президент.

Еще один памятник Александр Лукашенко открыл 21 июня на Гомельщине в деревушке Ола, которая в уже освободительном 1944-м повторила судьбу и Хатыни, и Борок, и сотен таких белорусских поселков.

Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт

А не те ли это места, где сегодня, в XXI веке, можно понять истинную ценность мира? Мира, где можно не бояться выстрелов и крови, погромов и мародерства, мира, где на чистых улицах спокойно гуляют дети. Вот уж действительно – иди и смотри.

Репортаж Юлии Бешановой.

Вечером были танцы, засыпали счастливые. Как были уничтожены Борки и ещё шесть посёлков вокруг

В Борках давно не строят новых домов. Постоянно здесь живут всего несколько десятков человек. Но теперь в селе появилась еще одна улица, на которой ничего нет. Лишь застывшие в камне остовы на месте сожженных хат. В каждой – трагедия людей. Их голоса звучат и сегодня.

Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт

Николай Борисенко, историк-краевед, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
Они настолько трогают любого, даже самого спокойного человека. Потому я считаю, что великое дело сделали. И оно должно быть, и такие страшные трагедии не должны забываться. Вы же понимаете, человечество забудет – значит, обречено на повторение.

И белорусы помнят. Спустя время после огненной трагедии возле домов появились памятные знаки. Как символ зверства. Потом жертв перезахоронили в братской могиле. В 2008-м мемориальный комплекс увековечил память почти 15 тысяч жителей 110 населенных пунктов Могилевской области, разделивших участь Хатыни. Теперь на месте трагедии символичный мемориал.

Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы никогда не забудем, как разрушают души идеи расового превосходства человека над человеком. Никогда, потому что даже после падения гитлеровского режима идеи фашизма не остались в прошлом. Они живут в тех, кто сегодня называет праздник 9 Мая «победобесием», кто рушит памятники воинам-освободителям, кто героизирует предателей и коллаборационистов, поклоняется нацистской символике.

Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт

Это говорит о том, что мир не извлек уроки, отдельные государства и правительства по-прежнему, как это и было накануне Второй мировой, не замечают, а порой поощряют проявления радикализма в обществе, а порой терроризма, открытого терроризма, не щадя и не жалея никого.

Скажу прямо: фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле пропустить не могут. И не пропустят. Беларусь будет помнить, чтобы и другие страны не забывали, кто заплатил за Великую Победу самую большую цену, освободил завоеванные гитлеровской Германией земли и спас народы от геноцида. Пусть символы мемориального комплекса в деревне Борки пронесут эту правду через века.

Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт

Создатели памятника в Борках – группа молодых скульпторов. Они признаются: трагедию пропустили через собственные сердца. «Амбар смерти» – символ трагедии. Тот самый, который в 1942-м полыхнул живым огнем. Скорбный акцент – скульптура женщины-матери, которая склонилась над пустой колыбелью.

Это и фигура матери у пустой колыбели, это и Беларусь, лишённая детей. Рассказываем о мемориале в деревне Борки

Тамара Андреевна Ворончукова родилась в 1947-м в послевоенных Борках. Первая семья отца погибла, как и остальные мирные жители, во время карательной операции в 1942-м. Помнит ту страшную трагедию в родном селе по рассказам родных и соседей. Мемориальный комплекс, который построили в Борках, считает настоящим символом непокоренных жителей родного села и памятью для молодых поколений.

Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт

Тамара Ворончукова, жительница деревни Борки:
Это прекрасная память. Будут приходить, будут читать, будут интересоваться. Папа прошел фронт, был в блокаде. И когда с радостью вернулся в свою деревню… А здесь ему сказали, что твоя жена убита и дочери твои убиты.

Стремление к миру белорусы впитывают буквально с материнским молоком. Народ, история которого написана слезами и кровью, сегодня как ничем другим дорожит возможностью жить и дышать свободно. Слишком тяжело досталась.

Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт

– Сидите-сидите, вы же генерал.
– Генерал должен стоять, вы мой Верховный главнокомандующий.
– Спасибо! Присаживайтесь.

«Вот так вот спалили этих всех людей». Деревня Ола была уничтожена за 13 дней до освобождения территории от фашистов

12 колоколов на балке – символ 12 деревень, жители которых в роковой день оказались в Оле.

Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт

Эта часть мемориала построена на фундаменте того самого амбара, который стал братской могилой.

Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт

Александр Лукашенко:
Сейчас, когда подвиг нашего народа ставится под сомнение, мы делаем все, чтобы те, кто до сих пор считает, что Гитлер «нес славянам цивилизацию», усвоили истины. В глазах врага белорусы, украинцы и русские не были людьми. Фашисты пришли на наши земли, чтобы по приказу фюрера найти «человеческий материал», который будет «возделывать поля и кормить великую германскую нацию».

Но сопротивление, с которым столкнулся агрессор, стало для мирных жителей фатальным. Дух непокорности врагу – вот, что хотели уничтожить гитлеровские оккупанты, сея смерть и ужас на своем пути.

Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт

Боль в наших сердцах до сих пор не утихает, но горькая правда о том, что чем дальше мы от страшных событий той страшной войны, тем больше затягиваются душевные раны и усмиряются эмоции. Человеческая память такова, что она постепенно начинает забывать. И то, что нельзя забывать, если мы не будем напоминать. И такие памятники – это памятники-напоминания нашим детям, внукам и всем тем, кто придет сюда после нас. Они – хранители правды. Наш священный долг – сберечь ее и передать следующим поколениям. И пока мы будем приходить сами, приводить в эти памятные места своих сыновей и дочерей, Беларусь никогда не забудет, как умирали дети, прячась от огня в родительских объятиях, как горели беспомощные старики.

Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей. Нет прощения зверским преступлениям.

Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт

Тот январский день превратил эту улицу в дорогу скорби. Навечно. 34 надломленные калитки по числу сожженных деревенских дворов, как символ сломленных жизней. А каждый из этих порталов – тень сгоревшего дома.

34 надломленные калитки, по числу сожжённых деревенских дворов. Архитектор о том, как создавался мемориал в деревне Ола

Вторая мировая война, как показывает день сегодняшний – урок, который не до конца усвоен.

Александр Лукашенко: мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти

Память – материя тонкая и обращения требует бережного.

Александр Лукашенко: нам, белорусам, не спрятаться от того, что было

В братской могиле в Оле захоронены больше 2000 человек, мирные жители и военные, которые погибли в боях, защищая деревню. Весь мемориал – боль, заключенная в камне.

Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт

Этот памятный комплекс – сосредоточие народной скорби. Его создание – заслуга местных жителей. Они открыли благотворительный счет. Идею поддержали власти на областном уровне, в 2019 году памятную стойку одобрил глава государства. Средства собирали всем миром, в том числе и на республиканском субботнике.

Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт

Александр Лукашенко:
Спасибо вам за этот памятник. Это памятник для всего белорусского народа. И не только для народа, пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живет. Чтобы никому не хотелось нами понукать. Когда они это увидят, они поймут.

Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт

Год 75-летия Победы для белорусов стал годом общенародной памяти. Все вместе мы идем дорогой скорби по следам фашистских преступлений. Храм-памятник в Минске, Борки, Ола... 

22 июня лампады и свечи зажгут в Брестской крепости в честь тех, кто первыми встал на пути у захватчиков. Как знак: Беларусь помнит каждого и знает горькую правду о войне.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Николай Борисенко, Юлия Бешанова, Тамара Ворончукова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Судьба белорусского мальчика, который всего за пару дней превращается из жизнерадостного подростка в седого старика. Фильм с библейским...
 
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