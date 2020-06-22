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Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В тему строительства зайдем через знаменитые «Белые росы», снятые, конечно же, в Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Впрочем, квартирный вопрос гродненцев точно не испортил. За четверть века жилье обновил каждый второй житель неманского региона, который, кстати, в последние годы во многом определяет и туристическое лицо нашей страны. Безвиз – словечко из лексикона последних лет. Начинали когда-то с Августовского канала. Сейчас западные гости могут приехать к нам без лишних формальностей и в Бресте, и в Гродно.
Ну а что касается исторического центра города над Неманом, большим машинам здесь точно не место. А потому строительство окружной дороги, которая соединит новые районы и окончательно избавит город от транзитных автомобилей, очень важно. Именно поэтому с разговора о новых объектах начал свою поездку в Гродно Президент. Здесь же и важнейшая тема для крупнейшего предприятия региона – «Гродно Азота», где в ближайшие несколько лет возведут новое производство.
В адрес этого города над Неманом сказано немало лестных слов, снято еще больше красивых роликов. Не зря Гродно называют городом-музеем: ухоженные улицы, кругом одна история – замки, церкви, костелы. Атмосфера какая-то другая. Благодаря безвизу приезжают восхищаться белорусскими красотами сюда и тысячи туристов – для региона это мощный импульс. За развлечениями отправляются и на Августовский канал. Архитектурный памятник XIX века и один из крупнейших каналов Европы. Здесь вам и прогулки на теплоходе, и старты на байдарках, и пикники.
Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Конечно, сегодня мы говорит о том, что значительно вырос интерес наших гостей к нашему региону, значительно вырос потенциал нашего региона. Инвесторы сегодня активно стали вкладывать в данную сферу.
Область на хорошем счету. Развитие региона держат в кулаке и деньги в различные проекты вкладывают с умом. Например, на пустыре возле третьей гродненской больницы идет строительство онкодиспансера. Это особенно нужный объект для региона. Гродненская область – единственная, где до сих пор нет собственного такого центра. Поэтому создать его поручено за максимально короткие сроки. Привлекать к стройке диспансера будут в том числе и деньги Кувейтского фонда арабского экономического развития. Правда, структура сейчас ушла на так называемый карантин. Губернатор Кравцов обнадеживает: мол, уверен, скоро финансовый вопрос решится.
Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
Вот это радиологический корпус – это первая очередь. Мы его в следующем году должны сдать. И параллельно мы строим хирургический корпус. Эти две очереди – это основа. Проект этот под 100 миллионов долларов, потому что очень дорогое оборудование, радиология.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владимир Кравцов:
Грандиозная стройка развернулась и на окраине Гродно. О возведении второй объездной дороги вокруг областного центра говорили уже много лет и наконец-то решение приняли. Центральную часть города необходимо разгрузить от автомобилей и транзитного движения большегрузов. Еще магистраль соединит и два новых спальных микрорайона Гродно.
Первый этап работ – реконструкция старого железнодорожного моста через Неман под автомобильный. Такая уникальная технология позволит сэкономить около трети средств.
Александр Лукашенко:
Владимир Кравцов:
Александр Лукашенко:
Владимир Кравцов:
Александр Лукашенко:
Владимир Кравцов:
Решился вопрос и с жильем для студентов. Так выглядит новое общежитие для будущих медиков. 13-этажное здание стали возводить семь лет назад, но закончить работу денег все не хватало. Недостроенная коробка стояла годами. Проблему решило поручение главы государства: из республиканского бюджета выделили недостающую сумму (порядка 30 миллионов рублей).
Вот-вот новое общежитие появится и у «купаловцев». Новоселье студентов университета ждет уже в сентябре.
Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома:
Александр Лукашенко:
Все это – результат планомерной и совместной работы. В таком направлении двигаются и на одном из крупных предприятий страны – «Гродно Азоте». Десятки видов выпускаемой продукции и сотрудничество с более чем 30 странами. Деловая репутация подкреплена качеством – почти за 55 лет работы ни одной рекламации. Но все же главный акцент предприятия на внутренний рынок, поскольку «Гродно Азот» – единственный в стране производитель минеральных удобрений для сельхозпредприятий.
Ставку здесь делают на ежегодную модернизацию. За последние годы удалось запустить более 10 проектов и увеличить выпуск продукции. Это дополнительная выручка и снижение себестоимости. Новый цех по выпуску азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси – один из последних крупных инвестпроектов, реализованных на заводе. Его строительство заняло более трех лет. Старый цех азотной кислоты был построен очень давно и уже не справлялся с запросами рынка. А запуск нового позволил увеличить мощность производства на 60 %.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Новое производство будет экологически чистым, и за счет современного оборудования станет более энергоэффективным: на 15 % снизится расход газа, а удельное энергопотребление – на 20 %. Это позволит ежегодно экономить десятки миллионов долларов.
На предприятие во время рабочего визита Президент заехал, чтобы решить вопрос со стройкой этого комплекса. Ведь были идеи разместить площадку в Витебской области.
Для местных главное – развитие региона. Речь и про зарплаты, и про рабочие места. Показатели во многом растут: за 25 лет в четыре раза вырос объем промышленного производства, экспорт товаров – в пять раз. В 2020 году на экономическом росте сказалась пандемия.
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Пандемия нас заставила работать активнее, а еще «заточила» и под новые рынки сбыта. Директор Гродненского мясокомбината в этом более чем уверен. На заводе не так давно начали работать с Китаем.
Олег Иванов, генеральный директор предприятия «Гродненский мясокомбинат»:
Гродненская область – регион во многом показательный. Но при всех достижениях расслабляться рано. Президент напомнил: треть поручений не выполнена, работать надо активнее. Например, не забывать про районы, где тоже можно и даже нужно создавать новые производства, используя местное сырье.
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Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область
Новости Беларуси. В тему строительства зайдем через знаменитые «Белые росы», снятые, конечно же, в Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк,...
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