 22 июня 1941 года. Подростком встретила войну в Бресте. Поляки, Советы, немцы…

Источник материала: Виртуальный Брест

Валентина Белевец (в замужестве Шапук), ученица Брестской русской гимназии, встретила 22 июня 1941 года в Бресте. Тогда ей было всего 13 лет. Вспоминать то тяжёлое время она не любила и не хотела делать никаких публикаций. Наверное, сказывалась определённая боязнь. Помните классический вопрос «врагам» народа: «А вы находились на территориях, оккупированных фашистами...». Однако на семейных праздниках её можно было иногда разговорить.







На фото: Валя Белевец, первоклассница Брестской русской гимназии, со своей старшей сестрой Ольгой в 1934 году; Валя во дворе дома, 1938 год

Семья Белевец жила в частном доме на нынешней улице Кирова: отец – ветеринарный врач, мама – «хатняя господыня» и, кроме Вали, две старших сестры.

Начало войны до мельчайших подробностей запомнилось девочке. Ночью проснулись от страшного шума - содрогалась земля, в районе крепости виднелось зарево пожаров. В небе кружили самолёты. Семья, конечно, уже не ложилась спать. Было страшнее, чем в 1939-ом, когда при подходе немцев к Бресту они успели выехать за город, спасаясь от бомбёжек и артобстрелов. В этот раз беда пришла достаточно внезапно.

- Конечно, все знали, что скоро начнётся война с немцами. В торговых точках исчезли соль, спички и многие товары первой необходимости. Это в 39-ом в Бресте, к восторгу командиров Красной армии и их жён, в магазинах было полное изобилие товаров, и они вдруг стали продаваться за советские рубли, которых у местного населения не было. Уже в 1941-ом я ходила пешком вместе с мамой в какой-то магазин на Речице, чтобы купить пару кусков мыла по какой-то записке от местных властей., - вспоминает Валентина Никитична.

В то июньское утро 22 числа, услышав артобстрел и бомбёжку, семья Белевцовых спряталась во дворе своего дома в бетонированном погребе, где хранились продуктовые запасы. А большинство брестчан кинулись спасаться от снарядов на берегах Муховца в надежде, что коль там нет военных объектов, то и бомбить не будут.

К полудню население Бреста стало возвращаться по домам. Соседи рассказали, что по бечеве (тропинке, по которой бурлаки таскали баржи на Муховце) уже идут немцы и всем приказывают расходиться по домам. Так началась немецкая оккупация.

P.S. Мне всегда неловко смотреть на «праздник» 22 июня. Толпы реконструкторов с танцами под граммофон, гармошку, распитием пива-водки в кафешках. Сытые мужики, одетые в форму НКВД, устраивают шоу на Советской с портретами Сталина, наганами и «допросами» брестчан.

Как вспоминала Валентина Никитична, в их русской семье в 1941 году, перед войной, в коридоре стояли собранные вещи, на случай, если вдруг сегодня приедут органы и отправят в Сибирь. В её памяти навсегда отпечаталась картинка: «Не зажигая фар, по улице Бреста едет грузовичок-полуторка, на бортах в свете луны видны конвоиры держащие винтовки с поблёскивающими штыками на них. В кузове на полу сидят репрессированные, над бортами возвышаются только силуэты их головы».

Приходит Валя в свою гимназию, а там в очередной раз исчезли несколько одноклассников. Любимых интеллигентных учительниц в белых блузках и юбках сменили новые педагоги. Советские «педагогини» одеты в кожанки, сапоги, красные косынки. Внушали гимназисткам: «Кольца и серьги носят только папуасы и прочие дикие народы…».

Семье Белевцовых репрессий удалось избежать, хотя эти события наложили печать на всю их жизнь… Даже для карьеры не вступали в КПСС, за что и страдали во времена СССР. Образованный человек, начальник, а не вступает в партию.

P. S. 132-й отде́льный батальо́н конво́йных войск НКВД СССР — воинская часть в составе войск НКВД СССР, сформированная в период между Польским походом и Великой Отечественной войной, занимавшаяся охраной тюрем и конвоированием заключённых в районе Бреста. В 1941 году подразделения батальона участвовали в обороне Брестской крепости.

Создан на основании постановления Комитета обороны при СНК СССР № 1867-494сс от 13 ноября 1939 года и приказа НКВД СССР № 001389 «Об организации и переформировании частей конвойных войск» от 14 ноября 1939 года. Формировался в период с 14 по 26 ноября 1939 года. В апреле 1940 года передислоцирован в Брестскую крепость, где расположился в части кольцевой казармы Цитадели между участком 84-го стрелкового полка и Тереспольскими воротами.

С момента своего рождения батальон входил в состав 15-й отдельной стрелковой бригады войск НКВД СССР, переименованной в декабре 1940 года в 42-ю отдельную бригаду конвойных войск НКВД СССР, а впоследствии (в 1942 году) ставшей конвойной дивизией, которая, в свою очередь, после нескольких преобразований, 24 марта 1992 года, выступила в роли родоначальницы Внутренних войск МВД Республики Беларусь как независимого и суверенного государства.

Автор: Юрий Макарчук, фото из

семейного архива семьи Белевец.