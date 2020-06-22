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Первой приняла удар врага: как воевала Беларусь в годы Великой Отечественной войны

22.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

22 июня – день, когда началась Великая Отечественная война. Памятные мероприятия пройдут во многих странах постсоветского Содружества. Одни из самых массовых – в Беларуси. Именно эта страна первой приняла на себя удар врага. О том, как воевали белорусы в годы войны, рассказал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Центр Минска. Главный проспект. Здесь в годы немецкой оккупации убивали горожан. Через повешение. Историки говорят, что это делали намеренно публично, чтобы другим тоже страшно было. Первыми под каток репрессий попали подпольщики. С первых дней войны в Минске были тайные группы, которые устраивали диверсии против оккупантов.

«Удивительно, что уже в октябре оно уже было, и если обобщить материалы, то действовало 50 групп, было подполье и в гетто», – отметил кандидат исторических наук Кузьма Козак.

Минское подполье было одним из крупнейших на оккупированной территории. Оно существовало на заводах, фабриках и даже в городской инфекционной больнице, куда немцы боялись наведываться, опасаясь болезней. В городе появились десятки тайных квартир. А главной задачей подполья было не столько убивать врага, сколько спасать мирных граждан, едва ли не половина из которых были евреи. Их захватчики отправляли на смерть в гетто.

Через месяц после начала войны было создано Минское гетто. Вообще, их в городе было три, но самое крупное охватывало центр, 39 улиц и переулков. Оно так и называлось «Большое гетто». Вход и выход из него был возможен только через две проходные. Вся территория была огорожена колючей проволокой. До сих пор нет точной цифры, сколько человек захватчики согнали в гетто. Историки указывают на цифры от 80 до 100 тысяч человек. Выжили не более 15 тысяч.

Выжившие – это те, кто смог уйти из гетто. С помощью подпольщиков, которые выводили узников по поддельным документам якобы на принудительные работы, на предприятия. Многие спасенные после уходили в лес к партизанам. Только так можно было спрятаться и в итоге остаться в живых. Тем более, что в рядах партизан недалеко от Минска действовал и еврейский отряд имени Бельских.

«Тувия Бельский, командир, его братья сперва не поддерживали, поставил своей целью спасти евреев, потому что они были на грани уничтожения», – поделилась основательница и куратор Музея еврейского сопротивления г. Новогрудок Тамара Вершицкая.

Это был, по сути, небольшой городок в лесу: более 1200 человек, центральная поляна, на которой размещался штаб и место сбора отряда, от нее вглубь пущи шла главная улица. В землянках жили люди, были и мастерские: оружейные, швейные, кожевенные. Лагерь Бельских за годы войны пустил под откос 6 шесть немецких эшелонов, взорвал 20 мостов, провел 12 открытых боев и засад. Недалеко от лагеря Бельских находилось и Новогрудское гетто. Немцы здесь расстреляли 12 тысяч человек. Многие сбежавшие оттуда тоже шли в отряд Бельских.

«Люди, которые сбежали из гетто, выбравшись из невероятных условий, приходили в лес и видели евреев – свободных, с оружием и верхом на лошади. Их это вдохновляло, люди заново рождались», – добавила Тамара Вершицкая.

В годы Великой Отечественной на территории Беларуси действовали сотни партизанских отрядов, в которых числилось 370 тысяч человек. В рядах подпольщиков было 60 тысяч. Мощная сила, которая не давала покоя врагу на захваченных территориях. Именно подпольщики в итоге провели самую громкую операцию.

«Подпольщики, связанные с советской разведкой, в Минске привели в исполнение приговор Кубэ – уничтожили генерального комиссара округа», – рассказал кандидат исторических наук Сергей Тртьяк.

Несмотря на многочисленные провалы, подпольное движение в Беларуси существовало до последних дней войны. А после наступательной операции «Багратион» многие тайные бойцы вместе с солдатами фронта ушли на Запад, освобождали Польшу и брали Берлин.

Специальный репортаж корреспондента Дениса Кошелева о начале войны, а также работе подпольных и партизанских организаций в Беларуси, смотрите сегодня на телеканале «МИР 24».



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Теги: Минск
 
 
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