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ТАСС: США обеспокоены задержанием Виктора Бабарико
Источник материала: Tut.by
Американская администрация встревожена задержанием претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. Об этом заявил в воскресенье корреспонденту
«Мы обеспокоены сообщениями о задержании в Беларуси оппонента президента [Александра] Лукашенко — Виктора Бабарико», — сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.
По его словам, Вашингтон в связи с этим настаивает, чтобы Минск наращивал усилия по обеспечению прав человека. «Мы продолжаем призывать правительство Беларуси сделать шаги в целях улучшения его „послужного списка“ в области прав человека и демократии, выполнять свои обязательства в сфере прав человека, а также взятые в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и относящиеся в том числе к свободным и справедливым выборам», — отметил дипломат.
При этом он предупредил, что правительство США напрямую увязывают углубление двусторонних отношений с Беларусью с улучшением ситуации в области прав человека в республике. «Уважение фундаментальных свобод, включая свободу мирных собраний, выражения и участия в объединениях, имеет ключевое значение для укрепления двусторонних американо-белорусских отношений», — подчеркнул представитель Госдепартамента США.
«Свободные и справедливые выборы — это не только то, что происходит в день голосования. Мы призываем правительство Беларуси обеспечить равные условия для всех желающих принять участие в выборах, в том числе применительно к регистрации кандидатов, доступу к средствам массовой информации и другим аспектам избирательной кампании», — добавил дипломат.
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При этом он предупредил, что правительство США напрямую увязывают углубление двусторонних отношений с Беларусью с улучшением ситуации в области прав человека в...
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