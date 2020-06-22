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ТАСС: США обеспокоены задержанием Виктора Бабарико

22.06.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская администрация встревожена задержанием претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. Об этом заявил в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Мы обеспокоены сообщениями о задержании в Беларуси оппонента президента [Александра] Лукашенко — Виктора Бабарико», — сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Вашингтон в связи с этим настаивает, чтобы Минск наращивал усилия по обеспечению прав человека. «Мы продолжаем призывать правительство Беларуси сделать шаги в целях улучшения его „послужного списка“ в области прав человека и демократии, выполнять свои обязательства в сфере прав человека, а также взятые в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и относящиеся в том числе к свободным и справедливым выборам», — отметил дипломат.

При этом он предупредил, что правительство США напрямую увязывают углубление двусторонних отношений с Беларусью с улучшением ситуации в области прав человека в республике. «Уважение фундаментальных свобод, включая свободу мирных собраний, выражения и участия в объединениях, имеет ключевое значение для укрепления двусторонних американо-белорусских отношений», — подчеркнул представитель Госдепартамента США.

«Свободные и справедливые выборы — это не только то, что происходит в день голосования. Мы призываем правительство Беларуси обеспечить равные условия для всех желающих принять участие в выборах, в том числе применительно к регистрации кандидатов, доступу к средствам массовой информации и другим аспектам избирательной кампании», — добавил дипломат.

«Дело Белгазпромбанка»

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, которым 20 лет руководил претендент в президенты Виктор Бабарико, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» и страховой компании «Кентавр» прошли обыски. Их проводил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.

12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

15 июня Нацбанк ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Ее главой стала Ермакова.

18 июня задержали Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико стояли кукловоды в „Газпроме“, а может быть, и выше». Тертель заявил, что дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Задержаны около 20 человек.

К вечеру стало известно, что Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ.

19 июня генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что дело передано КГБ Беларуси. Он также рассказал, что возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси.

20 июня Виктору Бабарико предъявили обвинение. По каким статьям — неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
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