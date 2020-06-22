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Президент Беларуси возложил венок в Брестской крепости

22.06.2020 08:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю наступала самая мощная группировка немецких войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси возложил венок в Брестской крепости

Первыми удар врага приняли пограничники. В Брестской крепости прошли памятные мероприятия.

Президент Беларуси возложил венок в Брестской крепости

В звенящей тишине предрассветного утра чёткий строевой шаг. Военные и пограничники прошли маршем по площади Церемониалов.

В 4 часа утра 22 июня гирлянды легли к плитам мемориала. В год 75-летия Великой Победы к церемонии присоединился Александр Лукашенко.

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Когда отца расстреляли ему было 2 года. Сын защитника Брестской крепости каждый год приходит поклониться к плите мемориала 

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю...
 
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Когда отца расстреляли, ему было 2 года. Сын защитника Брестской крепости каждый год приходит поклониться к плите мемориала
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