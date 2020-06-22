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Президент Беларуси возложил венок в Брестской крепости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю наступала самая мощная группировка немецких войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первыми удар врага приняли пограничники. В Брестской крепости прошли памятные мероприятия.
В звенящей тишине предрассветного утра чёткий строевой шаг. Военные и пограничники прошли маршем по площади Церемониалов.
В 4 часа утра 22 июня гирлянды легли к плитам мемориала. В год 75-летия Великой Победы к церемонии присоединился Александр Лукашенко.
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Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю...
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