Президент Беларуси возложил венок в Брестской крепости

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю наступала самая мощная группировка немецких войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Первыми удар врага приняли пограничники. В Брестской крепости прошли памятные мероприятия.





В звенящей тишине предрассветного утра чёткий строевой шаг. Военные и пограничники прошли маршем по площади Церемониалов.

В 4 часа утра 22 июня гирлянды легли к плитам мемориала. В год 75-летия Великой Победы к церемонии присоединился Александр Лукашенко.

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