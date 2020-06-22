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Грузинского «вора в законе» Миндию Горадзе выслали из Турции в Беларусь

22.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гражданин Грузии Миндия Горадзе 20 июня вылетел из Турции в Беларусь после того, как грузинская сторона отказалась его принимать.


Миндия Горадзе. Фото: compromat.group


Об этом в своем блоге в Facebook написал организатор протестов в Грузии в поддержку Горадзе, глава организации «За наши права» Тамаз Бакуридзе. Подробности активист пообещал сообщить в понедельник, пишет reform.by

Российское издание «Прайм Крайм», со ссылкой на собственные источники, сообщило, что 38-летнего «вора в законе» Миндию Горадзе задержали в аэропорту Минска беларусские пограничники. Он попытался по своим документам транзитом направиться в Киев и был задержан как лицо, находящееся в межгосударственном розыске по линии МВД Грузии.

Известный в криминальных кругах как Лавасоглы Батумский, Миндия Горадзе был задержан в турецком Трабзоне 25 октября 2018 года. Автомобиль с «вором в законе» остановили во время полицейского рейда. При обыске машины турецкие полицейские обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие — пистолет и патроны.


В апреле 2019 года «вор в законе» объявил голодовку, требуя своей выдачи в Грузию. В его поддержку на родине в Аджарии были организованы массовые акции протеста у Дома юстиции и перед турецким консульством. При этом власти Грузии отказывались принимать Горадзе. Турция пыталась выдать «вора в законе» на родину, однако, не получив ответа, депортировала его (срок экстрадиции истек в феврале 2020 года). После освобождения 20 июня 2020 года Горадзе сам выбрал ближайший рейс и вылетел в Минск.


Протесты в Батуми в поддержку «вора в законе». Фото: Тамаз Бакуридзе

В Грузии Горадзе обвиняли по статьям «пребывание лица в положении вора в законе», «вымогательство», а также «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности». Ему грозило 12 лет лишения свободы, однако грузинская прокуратура не смогла доказать принадлежность Горадзе к верхушке воровского мира и он был осужден на один год за неуважение к суду.
 
Теги: Минск
 
 
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Гражданин Грузии Миндия Горадзе 20 июня вылетел из Турции в Беларусь после того, как грузинская сторона отказалась его принимать.
 
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