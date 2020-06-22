ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мероприятии в Брестской крепости прошли с участием Лукашенко , сегодня он в Бресте

22.06.2020 08:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Брест для участия в памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятии в Брестской крепости прошли с участием Лукашенко , сегодня он в Бресте

Глава государства посетит мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой", где в час начала войны традиционно пройдет памятное мероприятие. Александр Лукашенко возложит венок к Вечному огню и выступит с речью.

Мероприятии в Брестской крепости прошли с участием Лукашенко , сегодня он в Бресте

Мероприятии в Брестской крепости прошли с участием Лукашенко , сегодня он в Бресте

Мероприятии в Брестской крепости прошли с участием Лукашенко , сегодня он в Бресте

Мероприятии в Брестской крепости прошли с участием Лукашенко , сегодня он в Бресте

Мероприятии в Брестской крепости прошли с участием Лукашенко , сегодня он в Бресте

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года вторжением групп армий "Север", "Центр" и "Юг" по трем стратегическим направлениям, нацеленным на Ленинград, Москву, Киев, с задачей за одну кампанию рассечь, окружить и уничтожить войска советских приграничных округов и выйти на линию Архангельск - Астрахань. Уже в 4.10 утра Западный и Прибалтийский особые округа доложили в Генеральный штаб о начале боевых действий немецких войск.

Мероприятии в Брестской крепости прошли с участием Лукашенко , сегодня он в Бресте

Мероприятии в Брестской крепости прошли с участием Лукашенко , сегодня он в Бресте

Мероприятии в Брестской крепости прошли с участием Лукашенко , сегодня он в Бресте

Мероприятии в Брестской крепости прошли с участием Лукашенко , сегодня он в Бресте

Мероприятии в Брестской крепости прошли с участием Лукашенко , сегодня он в Бресте

Гитлеровское командование рассчитывало, что нанесением внезапного удара концентрированными массами танков, пехоты и авиации удастся ошеломить советские войска, сокрушить оборону и достичь решающего стратегического успеха уже в первые дни войны.

Героическая оборона Брестской крепости продолжалась с 22 июня по конец июля 1941 года.

Защитники крепости - воины более чем 30 национальностей СССР - до конца выполнили свой долг перед Родиной, совершили один из величайших подвигов советского народа в истории Великой Отечественной войны. 8 мая 1965 года крепости присвоено почетное звание "Крепость-герой".

Брестская крепость представляла собой целый комплекс оборонительных сооружений. Центральное из них - Цитадель - пятиугольная замкнутая двухэтажная оборонительная казарма периметром 1,8 км, со стенами почти двухметровой толщины, с бойницами, амбразурами, казематами.

Фото Максима Гучека, Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Брест для участия в памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, передает...
 
Новости дня
Новости разные
 
ТАСС: США обеспокоены задержанием Виктора Бабарико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Вороновская газета

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика