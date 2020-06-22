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Руководители Администрации Президента проведут личные приёмы 22-24 июня

22.06.2020 08:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Открытый разговор. Руководители Администрации Президента проведут личные приёмы и ответят на телефонные звонки жителей регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неформальное общение с представителями ведомства на этой неделе состоится сразу в 4-х районах страны. 

Руководители Администрации Президента проведут личные приёмы 22-24 июня

Так, 22 июня прямые телефонные линии и личный приём граждан проведет Ольга Шпилевская. Обращения белорусов начальник главного идеологического управления Администрации будет принимать в Дзержинском райисполкоме.

Руководители Администрации Президента проведут личные приёмы 22-24 июня

На вопросы жителей Светлогорского района готова ответить начальник одного из управлений Администрации Президента Жанна Тищенко. Обсудить с ней волнующие темы можно будет 23 июня.

Руководители Администрации Президента проведут личные приёмы 22-24 июня

24 июня заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Ольга Чуприс посетит Полесский государственный университет. Там же будет проведен личный прием граждан. 

Основная цель встреч – живое общение с людьми. Личные приемы – хорошая возможность узнать, что волнует людей в регионах. Руководители готовы выслушать и помочь каждому.

Люди в материале: Ольга Шпилевская, Жанна Тищенко, Ольга Чуприс

 
 
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Новости Беларуси. Открытый разговор. Руководители Администрации Президента проведут личные приёмы и ответят на телефонные звонки жителей регионов, сообщили в...
 
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