79 лет назад 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

Источник материала: Радзiма

День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны отмечается в Беларуси 22 июня. В этот день во многих странах мира вспоминают всех, кто приближал победу над фашистами на фронтах, тех, кто боролся с врагом в партизанских отрядах и подполье, вспоминают всех жертв войны: расстрелянных мирных граждан, умерших от ран и болезней, от голода и лишений, замученных в фашистской неволе.

Наша республика приняла на себя первый удар врага. Германия, нарушив договор о ненападении, 22 июня 1941 года начала войну против Советского Союза. На территорию нашей страны наступала самая мощная группировка немецких войск — группа армий «Центр» в составе 50 дивизий, которые поддерживали 1600 боевых самолетов. Беларусь с самых первых часов войны стала местом ожесточенных сражений. Сопротивление захватчикам оказывали не только регулярные войска, а и гражданское население. Месяц сражался гарнизон Брестской крепости. Но остановить оккупантов не удалось. Глуск был захвачен гитлеровцами 27 июня, а 28 июня — столица БССР Минск.

С этого момента для белорусского народа начался один из самых трагических периодов в истории — немецкая оккупация, которая продлилась долгих три года.

В соответствии с нацистским планом «Ост» на захваченной белорусской земле устанавливался «новый порядок», главной составляющей которого оккупанты избрали политику геноцида и массового кровавого террора. На принудительные работы в Германию было вывезено почти 400 тысяч жителей Беларуси, около половины из них погибли. В нашей стране было создано около 250 лагерей для советских военнопленных и 350 лагерей и других мест принудительного содержания мирных граждан. Захватчики провели более 140 карательных операций, в результате которых было уничтожено более 9 тысяч населенных пунктов, в том числе 630 вместе с жителями.

В период оккупации в Глусском районе фашисты сожгли полностью вместе с жителями шесть деревень: Белая, Мосты, Осы, Колёсы, Парщаха, Толстый Лес. Было уничтожено 1747 жилых домов, а также школы, больницы, клубы, колхозное имущество.

В Глуске за несколько декабрьских дней 1941 года фашисты расстреляли около 3000 мирных граждан еврейской национальности. За время войны беда, смерть пришли в каждую семью глусчан и жителей нашего района. Только в Германию на принудительные работы было угнано 1700 человек, многие из которых погибли от тяжелой работы и нечеловеческих условий жизни. С фронтов Великой Отечественной не вернулись мужья, братья, отцы…

По всей стране 22 июня пройдут памятные мероприятия.