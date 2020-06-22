|
«Это всё очень трогательно, это всё очень скорбно». О подвиге защитников крепости вспоминают в Бресте 22 июня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю наступала самая мощная группировка немецких войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первыми удар врага приняли пограничники. Символом мужества вот уже 75 лет остаётся Брестская крепость-герой. Именно здесь прошли памятные мероприятия.
Галина Буро, корреспондент:
Уже с двух часов ночи цитадель наполнилась особой атмосферой, от которой мурашки по коже. Дорога памяти растянулась от Звезды до площади Церемониалов. На ней изображения, фотографии и строки документов будто оживали, а кадры кинохроники с экрана твердили: здесь началась Великая Отечественная война.
Несмотря на ночь, сотни людей пришли сюда, чтобы ещё раз вспомнить, ощутить, рассказать и показать детям, какой ценой белорусскому народу досталась Победа.
Это всё очень трогательно, это всё очень скорбно. Ночь, начало войны, мы должны быть здесь, вспомнить погибших и отдать им долг памяти.
Возложить цветы, ощутить всю эту трагедию, которая произошла.
Память о людях, которые здесь отстаивали свою землю, которые должны были до 12 часов сдаться немцам, а были почти месяц. И написали: «Умираем, но не сдаёмся».
Галина Буро:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Это всё очень трогательно, это всё очень скорбно». О подвиге защитников крепости вспоминают в Бресте 22 июня
Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)