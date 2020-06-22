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Спит со своим изображением: росСМИ показали комнату Путина с метровым Христом

22.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В одном из кабинетов располагается диван, на котором лежит покрывало с большим вышитым черно-белым портретом Путина.


Путин уверяет, что часто ночует в этом кабинете / скриншот из видео 

Пропагандисты канала "Россия 1" показали апартаменты Кремля, где работает и отдыхает президент РФ Владимир Путин. На эту деталь обратил внимание пропагандист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале. 

В одном из кабинетов располагается диван, на котором лежит покрывало с большим вышитым черно-белым портретом Путина. Над диваном располагается большая, почти в человеческий рост, икона с Иисусом Христом. Перед диваном стоит низкий журнальный столик, на котором лежит в раскрытом виде большой альбом.

Демонстрируя один из своих кабинетов в Кремле, президент рассказал, что часто ночует там, поскольку работает до часу ночи и позже, пишет УНИАН.
 
 
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В одном из кабинетов располагается диван, на котором лежит покрывало с большим вышитым черно-белым портретом Путина.
 
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