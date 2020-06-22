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Спит со своим изображением: росСМИ показали комнату Путина с метровым Христом
Источник материала: Партизан
В одном из кабинетов располагается диван, на котором лежит покрывало с большим вышитым черно-белым портретом Путина.
Путин уверяет, что часто ночует в этом кабинете / скриншот из видео
Пропагандисты канала "Россия 1" показали апартаменты Кремля, где работает и отдыхает президент РФ Владимир Путин. На эту деталь обратил внимание пропагандист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.
В одном из кабинетов располагается диван, на котором лежит покрывало с большим вышитым черно-белым портретом Путина. Над диваном располагается большая, почти в человеческий рост, икона с Иисусом Христом. Перед диваном стоит низкий журнальный столик, на котором лежит в раскрытом виде большой альбом.
Демонстрируя один из своих кабинетов в Кремле, президент рассказал, что часто ночует там, поскольку работает до часу ночи и позже, пишет
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В одном из кабинетов располагается диван, на котором лежит покрывало с большим вышитым черно-белым портретом Путина.
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