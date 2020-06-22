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Фотофакт: Позор системы: людей наказывают за то, что "хлопал в ладоши"

22.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 18.30 вечера 21 июня на выходе из дома была задержана наблюдательница кампании «Правозащитники за свободные выборы» в Витебске Ирина Третьякова.




Ее задержал сотрудник Октябрьского РОВД С. Веракса, но доставил в Прешамайский РОВД, где наблюдательнице вручили уже составленный заместителем начальника отдела охраны правопорядка и профилактики данного ОВД В. Склименком протокол по ст. 23.34 КоАП. По версии милиции, Ирина Третьякова приняла участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое состоялось 19 июня в Витебске у входа в торговый центр "Марк-Сити", где якобы хлопала в ладоши.

Наблюдательница отметила в протоколе, что категорично не согласна с тем, что вменяется ей в вину. Вообще она возмущена своим задержанием, так как с таким отношением к наблюдателям сталкивается впервые. 

Также в отделении Ирине Третьяковой выписали повестку в суд Железнодорожного района, который состоится в 15 часов 24 июня.

Через 1,5 часа Ирину Третьякову выпустили из РОВД. Сейчас она готовит жалобы на незаконное задержание и неправомерный действия сотрудников милиции в прокуратуру и УВД.
 
Теги: Витебск
 
 
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Около 18.30 вечера 21 июня на выходе из дома была задержана наблюдательница кампании «Правозащитники за свободные выборы» в Витебске Ирина Третьякова.
 
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