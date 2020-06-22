











Ее задержал сотрудник Октябрьского РОВД С. Веракса, но доставил в Прешамайский РОВД, где наблюдательнице вручили уже составленный заместителем начальника отдела охраны правопорядка и профилактики данного ОВД В. Склименком протокол по ст. 23.34 КоАП. По версии милиции, Ирина Третьякова приняла участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое состоялось 19 июня в Витебске у входа в торговый центр "Марк-Сити", где якобы хлопала в ладоши.





Наблюдательница отметила в протоколе, что категорично не согласна с тем, что вменяется ей в вину. Вообще она возмущена своим задержанием, так как с таким отношением к наблюдателям сталкивается впервые.





Также в отделении Ирине Третьяковой выписали повестку в суд Железнодорожного района, который состоится в 15 часов 24 июня.





Через 1,5 часа Ирину Третьякову выпустили из РОВД. Сейчас она готовит жалобы на незаконное задержание и неправомерный действия сотрудников милиции в прокуратуру и УВД.