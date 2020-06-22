Источник материала: Вороновская газета





Об этом заявил Президент при посещении Брестской крепости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором. Об этом глава государства заявил в Брестской крепости на мероприятии, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА .

Президент адресовал слова особой признательности ветеранам за то, что они с честью выдержали тяготы военного и послевоенного периода. «Ушедшие от нас сегодня с нами, они смотрят оттуда (с небес. — Прим. БЕЛТА) на нас и оценивают наши действия. Мы им говорим, что их героическое прошлое стало символом нашей независимости. Их жизненный путь — примером, в котором мы находим силы для преодоления вызовов не только нашего времени, но и грядущих времен», — сказал он. Трудности современного поколения не сравнятся с теми испытаниями, которые выпали на долю ветеранов, убежден глава государства.





«Мы точно знаем, что их стремление к свободе и справедливости, преданность Родине живут в каждом из нас. И это та наследственность, которая делает суверенитет нашего государства неоспоримым фактором. Очень созвучно сегодняшним дням», — продолжил белорусский лидер. Он подчеркнул, что нужно продолжать и сейчас бороться за свою независимость, суверенитет против тех, кто навязывает нам свои идеи, кто идет сюда, чтобы разрушить мир и все то, что создано в стране. И делать это необходимо во имя памяти о многочисленных жертвах войны, о погибших в сотнях сожженных белорусских деревень. «Все, что мы сегодня имеем, хоть и создали это своими руками, принадлежит не только нам. Оно принадлежит также и им, а еще будущему — нашим детям, — сказал Александр Лукашенко. — Время выбрало нас, и мы должны решить проблемы, которые стоят перед нами».





«Сегодня все мы, потомки славных воинов, воплощаем в жизнь все, за что боролись защитники Отечества в годы Великой Отечественной войны. Мы растим детей, строим свои независимые государства, а главное — мы свободные люди. Мы не стали теми, на кого рассчитывали фашисты, придя сюда 22 июня», — добавил он.





Обращаясь к офицерам и солдатам, которые сейчас несут службу на этой героической земле, Президент отметил, что и сам служил в этих местах и хорошо знает Брест. «Вы сегодня наследники Победы, вы стоите на рубеже, который не был отдан врагу, пока был жив хотя бы один воин. От нас этого сегодня не требуется, но мы должны быть готовы ко всему. Благодаря защитникам Брестской крепости день 22 июня стал началом краха нацистской Германии. Это большая честь — продолжать традиции героев, и огромная ответственность — защитить мир, который они отстояли ценой своей жизни», — сказал Александр Лукашенко.





«Пусть ваша служба будет мирной и безопасной, — пожелал глава государства. — Я всегда помню и хочу, чтобы вы, если придется воевать, стояли насмерть здесь, но не за тысячи километров на чужих землях и территориях, там нам делать нечего. Я хочу, чтобы вы тоже об этом помнили».





«Многочисленные войны оставили глубочайший след в памяти нашего народа. Но они научили нас главному — беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего, — подчеркнул Президент. — Я очень часто напоминаю об этом людям, на злобу сегодняшнего дня. Мы исчерпали ресурс не только революций, но и то время, в которое мы ходили под плеткой и в лаптях, без штанов, нищие и голодные. Мы и только мы должны строить свое государство. Мы и только мы должны решать судьбу свою и своих детей. Пусть каждый наш день будет прожит во имя памяти тех, кто сражался и умирал ради нашей жизни, ради нашего будущего, сегодняшнего — в чистой, уютной, зеленой, красивой Беларуси, трудолюбивой, с умным и мудрым народом. Пусть Господь нам даст эту мудрость навсегда, чтобы мы могли жить своим умом и на своей земле»





















Александр Лукашенко: подвиг воинов Брестской крепости стал первым шагом на пути к Победе





Подвиг воинов Брестской крепости стал первым шагом советского народа на пути к Победе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Брестской крепости на мероприятии, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что сегодня в Беларуси и других странах вспоминают трагическую дату начала Великой Отечественной войны, ее первых жертв и первых героев.

Говоря о начале войны, Президент напомнил, что мирные жители приграничья и советские воины встретили утро 22 июня 1941 года под грохот снарядов и свист пуль, но повели себя смело и самоотверженно, а потому вошли в историю как настоящие патриоты, стоявшие насмерть за родную землю.





Александр Лукашенко отметил, что на захват Брестской крепости фашисты планировали потратить не более восьми часов, но ее гарнизон держался около месяца. «Это дольше, чем противостояли Гитлеру до сего времени порабощенные страны, — обратил внимание белорусский лидер. — А при взятии цитадели противник потерял в три раза больше солдат и офицеров, чем за всю польскую кампанию. Немецкому командованию уже к вечеру 22 июня пришлось отдать приказ о прекращении штурма. И это стало первым отступлением абсолютно непобедимой до того дня армии».





В Беларуси, по словам Президента, всегда будут помнить о подвиге тех, кто защищал Брестскую крепость. «Потому что в них — величие и сила духа людей, которые не покорились, — подчеркнул он. — Именно тогда, когда не сдаваясь умирали последние защитники крепости, враг был повержен психологически. И это был первый шаг советского народа на пути к величайшей Победе нового времени».

Александр Лукашенко отметил, что Брестская крепость стала непреодолимой преградой для фашистов, которые так и не дошли до Москвы за шесть недель, как планировали. «И в тот день захватчики повторили неусвоенный исторический урок: народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом. Очень созвучно с нашим временем. Здесь сражались представители более тридцати национальностей. И все они выполнили свой священный долг. Они защищали свою Родину, хотя родились за тысячи километров от Бреста», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что подвиг Брестского гарнизона стал символом несокрушимости братских народов и общим достоянием бывших республик Советского Союза. «Но, к сожалению, не все граждане этих теперь уже независимых государств видят себя наследниками той героической истории. Очень жаль, — заметил Президент. — У потомков изменников и предателей своя правда и своя победа, которую они сегодня намерены одержать прежде всего на идеологическом фронте. Проигравшим и поверженным нужен реванш. Их инициативы уже стали частью государственной политики отдельных стран. Но я глубоко убежден, что народная память победит и в наши дни».

Каждый год, по его словам, это подтверждает праздник 9 Мая. «Мы видим‚ как даже в тех странах, где День Победы запрещен, люди несут цветы к памятникам советским воинам и бесстрашно продолжают отмечать этот праздник. Потому что память о героях, спасших многие страны от рабства и геноцида, — это то, что лежит в основе национальной гордости всех, кто является и считает себя наследниками победителей, Победы», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на важности сохранения памяти о событиях войны, чтобы подобное в истории больше не повторилось. «Как только мы это забудем, мы снова окунемся в хаос, раздрай, дестабилизируем страну, мы породим новую войну. Вот поэтому мы сегодня в ранее утро пришли сюда — чтобы никогда не повторилось то, что было здесь, — сказал он.- Это не просто рядовой ритуал. Это память, для того чтобы мы с вами, наши дети никогда не столкнулись с такими проблемами».

Александр Лукашенко: катастрофы никакой, но мы должны защитить то, что имеем

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что независимость очень дорого стоит и ее необходимо защищать. Об этом он заявил сегодня, общаясь в Бресте с участниками памятного мероприятия по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

«Спасибо вам. Вы нам по-прежнему нужны. Иногда бывает завоевать проще, чем защитить», — сказал глава государства, общаясь с ветеранами.

«Катастрофы никакой, но защитить мы должны то, что имеем. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите, кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…», — сказал белорусский лидер.

«Вы же понимаете, что независимости много не бывает. Она или есть, или ее нет. И я еще год тому назад, выступая 3 июля, предупреждал, что независимость очень дорого стоит. Это самое ценное, что может быть у того или иного народа или государства. Поэтому если мы — народ, если мы хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что, конечно, везде есть свои недостатки, в том числе и в западных странах, и в США. «Кто бы мог подумать, что Америка так вспыхнет, и демократические СМИ сегодня захлебнулись и замолкли. Они не показывают, что происходит. Там в городах уже вошли войска и ввели комендантский час. То же самое и в Западной Европе. Об этом не принято говорить. А у нас они что-то увидели», — заметил белорусский лидер.

Он призвал людей держать голову на плечах и не вступать ни с кем в драку. «Мы должны решить все мирно. И через некоторое время мы увидим результат. Единственное, о чем вас попрошу: никогда (буду я, не буду) не позволяйте, чтобы вами понукали, чтобы вас заставляли и наклоняли. Прошли те времена. Мы успели укрепиться и создать свое государство. Главная задача — защитить его», — заявил глава государства.

https://www.belta.by