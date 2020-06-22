ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что бы съесть, чтобы помолодеть? Рассказывает диетолог

22.06.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Что бы съесть, чтобы помолодеть? Как сохранить упругость и гладкость кожи? О молодильных яблочках, грушах и не только рассказывает диетолог-эндокринолог Ольга Авчинникова.

Фото: из личного архива

Про эксперта:

— член EASD, SCOPE
— врач диетолог-эндокринолог
— персональный тренер

— Может ли неправильное питание стать причиной снижения упругости (дряблости) кожи?

— Под дряблостью я понимаю снижение упругости (тургора) кожи. Это может встречаться при длительном голодании, резком похудении, ограничении приема жидкости, после тяжелых физических и эмоциональных нагрузок, при хронических заболеваниях, интоксикациях. В пожилом возрасте тургор кожи также снижается и появляются морщины. Важно отметить, что УФ-лучи способствуют старению кожи и повышают риски меланомы (рака кожи).

Кератин, коллаген, эластин — это белки, входящие в состав кожи и обеспечивающие ее прочность и упругость. Соответственно, если питание человека содержит недостаточное количество белка (менее 1 г на кг веса или менее 10% от общей суточной калорийности), то это может негативным образом сказаться на состоянии кожи.

— Что еще влияет на упругость кожи и цвет лица?

— На упругость кожи также влияет достаточность употребления жидкости.

При ее недостатке кожа теряет эластичность. И еще один интересный нюанс: образование секрета сальных желез, расположенных в коже человека, увеличивается в случае обезвоживания. Это может способствовать появлению акне.


Фото: pixabay.com

— Существуют ли продукты, влияющие на цвет кожных покровов?

— Да, существуют продукты, употребление которых может влиять на цвет кожных покровов (придавать коже «золотистый оттенок»). К ним относятся продуты, богатые β-каротином (например морковь) и ликопином (томаты). Важное пояснение: избыток β-каротина может приводить к желтушности кожных покровов.

β-каротин — это одна из форм витамина А. Витамин А в пищевых продуктах присутствует как в виде ретинола (активная форма), так и в виде провитаминов: каротинов (наиболее активный — β-каротин).

Улучшается усвоение β-каротина из вареных, измельченных продуктов вместе с эмульсией жиров (особенно ненасыщенных жирных кислот) и токоферолов (витамины Е). Например, из овощей с растительным маслом.

— Какие витамины влияют на состояние кожи?

— Витамин С участвует в синтезе коллагена. Пищевые источники витамина С: шиповник, смородина, облепиха, перец, петрушка, брюссельская капуста, укроп, цветная/белокочанная капуста, апельсины.

Недостаточность витамина А проявляется сухостью кожи и фолликулярным гиперкератозом (чрезмерным разрастанием рогового слоя кожи, нарушением слущивания эпидермиса и закупоркой устьев фолликулов чешуйками эпидермиса. Внешне это выглядит как «гусиная» кожа в области локтей, колен, ягодиц, внешней поверхности бедер).


Фото: unsplash.com

Пищевые источники витамина А: печень кур, печень говяжья, печень свиная, желток, сливочное масло, твердые сыры.

Пищевые источники β-каротина: морковь, петрушка, сельдерей, шпинат, перец, абрикосы, тыква, томаты.

А недостаточность витамина В2 может проявляться стоматитами, бледностью губ, трещинами в уголках рта. Пищевые источники: молочные продукты (сыр, творог), печень, миндаль, овсяная крупа, яйца, хлеб, говядина, гречка.

— Какие еще вещества оказывают влияние на состояние кожи?

— Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты положительно влияют на состояние кожи, волос и ногтей. Источники омега-3 растительного происхождения (альфа-линоленовой жирной кислоты): льняное, конопляное масло, грецкие орехи, семена чиа, основным источником омега-3 животного происхождения (эйкозапентаеновой и докозагексаеновой жирых кислот) является морская рыба. Рекомендуется употреблять не менее 250 г рыбы в неделю.

Клетчатка (пищевые волокна) — это составная часть растительной пищи, которая не переваривается и не всасывается в тонком кишечнике, однако играет важную роль в нашем организме. Пищевые волокна бывают растворимые (например, пектин во фруктах, инулин в овощах) и нерастворимые (например оболочка злаков).

Растворимые пищевые волокна (пектин, инулин) являются пребиотиками. Пребиотиками, согласно определению ВОЗ, являются те вещества, которые не всасываются в тонкой кишке, но создают благоприятные условия для роста нормальной микрофлоры толстого кишечника.


Фото: Roozbeh Eslami / Unsplash

Нормальная кишечная микрофлора, как и оптимальная работа пищеварительной системы, — важный фактор здоровья кожи.

В день желательно употреблять не менее 30 г пищевых волокон.

То есть для здоровья кожи важно: достаточное количество белка, омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, клетчатки, витаминов и жидкости.

— Что вредит здоровью кожи?

— Курение, употребление алкоголя, стресс, недостаток сна (менее 7 часов), работа (нахождение) во вредных условиях окружающей среды, повышенный уровень глюкозы в крови, недостаточное употребление жидкости, резкое похудение, УФ-лучи.

— Какие продукты могут способствовать возникновению акне?

— По данным американской Академии дерматологии (Guidelines of care for the management of acne vulgaris — Руководство по лечению акне) касательно питания в контексте профилактики и лечения угревых высыпаний указано следующее.

По предварительным данным, диеты, богатые продуктами с высоким гликемическим индексом (сахар, различные сиропы, сок, варенье, пшеничная мука высшего сорта) могут способствовать возникновению угревых высыпаний.

Ограниченные данные свидетельствуют о влиянии молока, в особенности обезжиренного, на возникновение прыщей. Причем нет такой ассоциации с кисломолочными продуктами — йогуртом и сыром.

— Что такое гликемический индекс и гликемическая нагрузка?

— Показатель гликемический индекс используется для характеристики способности различных пищевых продуктов, содержащих углеводы, повышать уровень глюкозы в крови. Гликемический индекс бывает высокий — 70 и выше (например, сахар, картофельное пюре, макароны из муки высшего сорта, манная каша, кукурузные хлопья), средний — 55−69 (например, пшено, рис басмати, свекла, кукуруза, абрикос, ананас) и низкий — менее 55 (например, баклажан, зеленый горошек, большинство фруктов и ягод, гречка, перловка, коричневый рис). Важно отметить, что большинство овощей имеют очень низкий гликемический индекс — менее 20 (различные виды капусты, стручковая фасоль, огурцы, помидоры, редис).


Фото: pixabay.com

Понятие гликемическая нагрузка учитывает не только гликемический индекс продукта, но и количество углеводов в конкретной порции продукта.

Гликемическая нагрузка= ГИ продукта* количество углеводов в продукте/100

Гликемическая нагрузка бывает:

  • низкая (10 и ниже),
  • средняя (от 11 до 19),
  • высокая (20 и выше).

Пример:

Гликемическая нагрузка 100 граммов арбуза = 72*6/100 = 4

(гликемический индекс арбуза=72, количество углеводов в 100 г арбуза=6 г).

Важен не только гликемический индекс продукта, но и количество употребленного продукта. То есть, если съесть арбуз с высоким гликемическим индексом, но размер порции будет небольшим — в примере 100 г, то гликемическая нагрузка будет равна четырем, то есть низкой.

Справка

Кожа состоит из эпидермиса, дермы и подкожно-жировой клетчатки. В состав эпидермиса (наружного слоя кожи) входят следующие белки: кератин, эластин, коллаген. Эти белки придают коже упругость и прочность. В состав эпидермиса также входят клетки (меланоциты) — особые пигментные клетки, содержащие коричневый пигмент меланин и определяющие цвет кожи. Также в эпидермисе присутствуют клетки Лангерганса, которые выполняют функцию иммунной защиты. Глубже эпидермиса расположена дерма. В этом слое кожи расположены корни волос, потовые и сальные железы. Под дермой располагается подкожно-жировая клетчатка, которая состоит из жировой и соединительной ткани. Основу подкожно-жировой клетчатки составляют жировые клетки-адипоциты. Также в ее состав входит белок эластин, отвечающий за упругость (тургор) кожи.

Кожа защищает нас от механических повреждений, патогенных микроорганизмов, УФ-излучения, также она препятствует потере воды и способствует сохранению постоянства температуры тела. Кроме того, в коже образуется витамин Д.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О молодильных яблочках, грушках и не только рассказывает диетолог-эндокринолог Ольга Авчинникова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прятались в посевах пшеницы. Плантацию дикорастущего мака уничтожили в Волковысском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Вороновская газета
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика