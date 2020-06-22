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США обеспокоены задержанием Виктора Бабарико

22.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американская администрация встревожена задержанием претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико. Об этом заявил в воскресенье корреспонденту tass.ru представитель Госдепартамента США.





«Мы обеспокоены сообщениями о задержании в Беларуси оппонента президента [Александра] Лукашенко - Виктора Бабарико», - сказал этот сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Вашингтон в связи с этим настаивает, чтобы Минск наращивал усилия по обеспечению прав человека. «Мы продолжаем призывать правительство Беларуси сделать шаги в целях улучшения его «послужного списка» в области прав человека и демократии, выполнять свои обязательства в сфере прав человека, а также взятые в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и относящиеся в том числе к свободным и справедливым выборам», - отметил дипломат.

При этом он предупредил, что правительство США напрямую увязывают углубление двусторонних отношений с Беларусью с улучшением ситуации в области прав человека в стране. «Уважение фундаментальных свобод, включая свободу мирных собраний, выражения и участия в объединениях, имеет ключевое значение для укрепления двусторонних американо-белорусских отношений», - подчеркнул представитель Госдепартамента США.

«Свободные и справедливые выборы - это не только то, что происходит в день голосования. Мы призываем правительство Беларуси обеспечить равные условия для всех желающих принять участие в выборах, в том числе применительно к регистрации кандидатов, доступу к средствам массовой информации и другим аспектам избирательной кампании», - добавил дипломат.
 
Теги: Минск
 
 
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Американская администрация встревожена задержанием претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико. Об этом заявил в воскресенье корреспонденту tass.ru...
 
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