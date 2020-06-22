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Прятались в посевах пшеницы. Плантацию дикорастущего мака уничтожили в Волковысском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Волковысском районе сотрудники наркоконтроля обнаружили 28 тонн дикорастущего мака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси:
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Новости Беларуси. В Волковысском районе сотрудники наркоконтроля обнаружили 28 тонн дикорастущего мака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Плантация...
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