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Лукашенко не исключает сноса аккумуляторного завода в Бресте: если только в нем проблема

22.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко во время мемориальной акции в Брестской крепости заявил, что можно снести «до основания» аккумуляторный завод, который находится под Брестом.





...Если только в нем проблема. Но не в нем, я же это понимаю...

Президент намекнул, что, по его мнению, тему завода кто-то использует в политических целях.

Как сообщалось, у этого завода, строительство которого вызвало протесты в Бресте, не так давно появились новые собственники. Это Сергей Каганович и Дмитрий Басков. В начале июня они пришли на встречу с жителями на главной площади Бреста. Новые владельцы признали, что их предшественники допустили ошибки в общении с народом.

До этого сообщалось, что власти Бреста продлили консервацию завода до 31 августа.
 
Теги: Брест
 
 
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Александр Лукашенко во время мемориальной акции в Брестской крепости заявил, что можно снести «до основания» аккумуляторный завод, который находится под Брестом.
 
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