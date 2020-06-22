|
Лукашенко не исключает сноса аккумуляторного завода в Бресте: если только в нем проблема
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко во время мемориальной акции в Брестской крепости заявил, что можно снести «до основания» аккумуляторный завод, который находится под Брестом.
...Если только в нем проблема. Но не в нем, я же это понимаю...
Президент намекнул, что, по его мнению, тему завода кто-то использует в политических целях.
Как сообщалось, у этого завода, строительство которого вызвало протесты в Бресте, не так давно появились новые собственники. Это Сергей Каганович и Дмитрий Басков. В начале июня они пришли на встречу с жителями на главной площади Бреста. Новые владельцы признали, что их предшественники допустили ошибки в общении с народом.
До этого сообщалось, что власти Бреста продлили консервацию завода до 31 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко во время мемориальной акции в Брестской крепости заявил, что можно снести «до основания» аккумуляторный завод, который находится под Брестом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)