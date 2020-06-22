Лукашенко не исключает сноса аккумуляторного завода в Бресте: если только в нем проблема

















...Если только в нем проблема. Но не в нем, я же это понимаю...





Президент намекнул, что, по его мнению, тему завода кто-то использует в политических целях.





Как сообщалось, у этого завода, строительство которого вызвало протесты в Бресте, не так давно появились новые собственники. Это Сергей Каганович и Дмитрий Басков. В начале июня они пришли на встречу с жителями на главной площади Бреста . Новые владельцы признали, что их предшественники допустили ошибки в общении с народом.





До этого сообщалось, что власти Бреста продлили консервацию завода до 31 августа.



