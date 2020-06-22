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Василий Уткин: впечатлен примером борьбы людей за свою свободу, я прекращаю любой троллинг на белорусскую тему
Источник материала: Партизан
Российский журналист Василий Уткин написал в Твиттере, что находится под впечатлением от событий, происходящих в Беларуси накануне президентских выборов-2020.
В связи с событиями в Минске и не только, которые я считаю достойным всяческого подражания примером борьбы людей за свою свободу, я прекращаю любой троллинг на белорусскую тему. Я впечатлен, — написал Уткин.
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Василий Уткин: впечатлен примером борьбы людей за свою свободу, я прекращаю любой троллинг на белорусскую тему
Российский журналист Василий Уткин написал в Твиттере, что находится под впечатлением от событий, происходящих в Беларуси накануне президентских выборов-2020.
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