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Василий Уткин: впечатлен примером борьбы людей за свою свободу, я прекращаю любой троллинг на белорусскую тему

22.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский журналист Василий Уткин написал в Твиттере, что находится под впечатлением от событий, происходящих в Беларуси накануне президентских выборов-2020.




В связи с событиями в Минске и не только, которые я считаю достойным всяческого подражания примером борьбы людей за свою свободу, я прекращаю любой троллинг на белорусскую тему. Я впечатлен, — написал Уткин.
 
Теги: Минск
 
 
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Российский журналист Василий Уткин написал в Твиттере, что находится под впечатлением от событий, происходящих в Беларуси накануне президентских выборов-2020.
 
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