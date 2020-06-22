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Свои. Заработанные По проекту вторичной занятости свои первые карманные деньги заработали в минувшем году 95 школьников Вороновщины и учащихся ГПТК.

22.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Свои. Заработанные По проекту вторичной занятости свои первые карманные деньги заработали в минувшем году 95 школьников Вороновщины и учащихся ГПТК.

Нынешнюю  трудовую кампанию уже открыли 56 ребят.

Организовать свой досуг и принести пользу людям, применить на практике трудовые навыки, увидеть результат собственного труда и, что немаловажно, заработать деньги на карманные расходы молодежи помогут в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

— Мы оказываем содействие во временной трудовой занятости молодежи в возрасте старше 14 лет, обучающейся  в учреждениях образования нашего района, в свободное от учебы время, — разъясняет нюансы главный специалист отдела по труду и занятости Ольга Запасник. — Руководствуясь перечнем возможных мест трудоустройства учащейся молодежи, видами и объемами  работ, анализируем целесообразность выделения финансовых средств на указанные нанимателем цели. После направления ребят на рабочие места с ними заключаются  срочные трудовые договоры. Финансирование производится из средств Фонда социальной защиты населения. Причем сюда входит не только заработная плата, но и затраты на приобретение инвентаря, инструментов, материалов, необходимых для проведения работ. Если говорить об оплате труда молодых людей, то зарплата начисляется за фактически отработанное время и выполненную работу.


Свои. Заработанные По проекту вторичной занятости свои первые карманные деньги заработали в минувшем году 95 школьников Вороновщины и учащихся ГПТК.
Свои. Заработанные По проекту вторичной занятости свои первые карманные деньги заработали в минувшем году 95 школьников Вороновщины и учащихся ГПТК.

Территория родной школы стала временным рабочим местом для десяти радунских десятиклассников. Ежедневно три часа личного времени они посвящают благоустройству цветников, обрезке кустарников, прополке, уборке скошенной травы и наведению порядка на пришкольном дворе. Работа на свежем воздухе, с соблюдением всех санитарных требований.


Свои. Заработанные По проекту вторичной занятости свои первые карманные деньги заработали в минувшем году 95 школьников Вороновщины и учащихся ГПТК.

Стоит отметить, что участие в проектах вторичной занятости требует от учреждений образования серьезной подготовки, высокой ответственности за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. За всем этим наблюдает ответственный учитель Валентина Ивановна Врублевская, она же и качество выполненной работы проверит. Ведь «кровные» не так просто зарабатываются. Но, судя по широким улыбкам ребят и их бодрому настроению, труд им не в тягость. На будущей неделе заканчивается их трудовой договор, а их кошельки потяжелеют, предположительно, на 70 рублей.


Свои. Заработанные По проекту вторичной занятости свои первые карманные деньги заработали в минувшем году 95 школьников Вороновщины и учащихся ГПТК.

В подготовке к самостоятельному выходу на рынок труда в этом году участвуют и учащиеся Погородненской, Дотишской, Вороновской школ, ГПТК, планируют и заболотские ребята.  Похвально, что среди них много молодых людей из материально обеспеченных семей, используют этот шанс и ребята из многодетных. А для учебного учреждения есть возможностью задействовать так называемых «трудных» подростков — состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и на внутришкольном контроле.

Галина ШЛЕМПО.

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Нынешнюю  трудовую кампанию уже открыли 56 ребят. Организовать свой досуг и принести пользу людям, применить на практике трудовые навыки, увидеть результат...
 
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