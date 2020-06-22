Отметили лучших

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22.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В хозяйствах района продолжается заготовка кормов. Как и в каждой сфере деятельности, на зеленой жатве есть свои лидеры.
Накануне заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Петров и председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Пугачева побывали на полях КСУП «Добрость» и КСУП «Малятичи-АГРО». В КСУП «Добрость», как и в прошлом году, работает объединенный отряд из механизаторов и водителей этого сельхозпредприятия и ОАО «Кричеврайагропромтехснаб». Как рассказала главный агроном КСУП «Добрость» Светлана Стельмахова, убрать сельхозпредприятию нужно 687 гектаров трав. В планах заложить 4000 тонн сенажа и заготовить 400 тонн сена. В том числе в июне планируется заложить 3000 тонн сенажа и 200 тонн сена. От ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» на отвозке зеленной массы работают Евгений Барашков, Василий Садомов и Артем Ильющенко, из КСУП «Добрость» — Владимир Воронцов и Андрей Быков. На косилке заняты Геннадий Роут (ОАО «Кричеврайагропромтехснаб») и Сергей Саблин (КСУП «Добрость»). На КЗР трудятся Игорь Панченко (ОАО «Кричеврайагропромтехснаб») и Александр Куртиков (КСУП «Добрость»). На граблях работает Александр Орлов (ОАО «Кричеврайагропромтехснаб»). На утро 18 июня было заложено 1100 тонн сенажа и 130 тонн сена.
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В хозяйствах района продолжается заготовка кормов. Как и в каждой сфере деятельности, на зеленой жатве есть свои лидеры. Накануне заместитель
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