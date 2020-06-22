Отметили лучших

Источник материала: Кричевская жизнь





В хозяйствах района продолжается заготовка кормов. Как и в каж­дой сфере деятельности, на зеленой жатве есть свои ­лидеры.

Накануне заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Петров и председатель райкома профсою­за работников АПК Елена Пугачева побывали на полях КСУП «Доб­рость» и КСУП «Малятичи-АГРО». В КСУП «Добрость», как и в прошлом году, работает объединенный отряд из механизаторов и водителей этого сельхозпредприятия и ОАО «Кричеврайагропромтехснаб». Как рассказала главный агроном КСУП «Добрость» Светлана Стельмахова, убрать сельхозпредприятию нужно 687 гектаров трав. В планах заложить 4000 тонн сенажа и заготовить 400 тонн сена. В том числе в июне планируется заложить 3000 тонн сенажа и 200 тонн сена. От ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» на отвозке зеленной массы работают Евгений Барашков, Василий Садомов и Артем Ильющенко, из КСУП «Добрость» — Владимир Воронцов и Андрей Быков. На косилке заняты Геннадий Роут (ОАО «Кричеврайагропромтехснаб») и Сергей Саблин (КСУП «Добрость»). На КЗР трудятся Игорь Панченко (ОАО «Кричеврайагропромтехснаб») и Александр Куртиков (КСУП «Доб­рость»). На граблях работает Александр Орлов (ОАО «Кричеврайагропромтехснаб»). На утро 18 июня было заложено 1100 тонн сенажа и 130 тонн сена.

В этот день благо­дарст­венные письма управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома и районной профсоюзной организации Белорусского проф­союза работников АПК за трудовые достижения в период заготовки кормов, а также ценные подарки были вручены Сергею Саблину и Геннадию Роут. Также был отмечен механизатор КСУП «Малятичи-АГРО» Игорь Сидоренко. Так совпало, что в этот день у него был день рождения. И тем вдвойне было приятно Сергею Пет­рову и Елене Пугачевой вручать благодарст­венное письмо и подарок этому человеку. Более подробно о заготовке кормов в КУСП «Малятичи-АГРО» читайте в следующем номере газеты.









Александр Гавриленко.