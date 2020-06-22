В Гомельском районе ВАЗ сбил внезапно выскочившего на дорогу 7-летнего ребенка

Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе под колеса авто попал 7-летний ребенок, он в больнице. Подробности сообщили в МВД.





ДТП произошло вечером 20 июня в деревне Кравцовка Гомельского района. 31-летний водитель «жигулей» сбил 7-летнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу из-за отъезжающего от остановки автобуса. У ребенка серьезные травмы, он в больнице.