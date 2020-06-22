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Белорусам повысят пенсию с 1 июля на 6%

22.06.2020 10:28 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: president.gov.by

Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров, исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6%.

Что это значит?

Финансирование расходов по реализации указа будет осуществляться за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси.

Как сообщалось, Александр Лукашенко анонсировал скорое повышение трудовых пенсий 20 июня в ходе встречи с участниками памятной церемонии в деревне Борки Кировского района.

Глава государства отметил, что во время сбора подписей порой поднимался вопрос о пенсиях. «Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем. Но я вчера правительство попросил (указ еще не вышел). У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал», - сказал Александр Лукашенко, передает пресс-служба президента.

«Но если ветераны, пенсионеры поднимают вопрос, хоть 10-20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы вам было полегче», - добавил глава государства.

Источник: Myfin.by
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня подписал указ 232 О повышении пенсий . Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступил в...
 
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