Приняты меры к лишению несовершеннолетних права распоряжаться доходами в связи с их асоциальным поведением

Источник материала: Виртуальный Брест

По иску Барановичского межрайонного прокурора суд Барановичского района и г.Барановичи лишил права самостоятельно распоряжаться стипендией и другими доходами двоих учащихся одного из учреждений образования города.





Несовершеннолетние, находящиеся на государственном обеспечении как оставшиеся без попечения родителей, учились на дневном отделении и проживали в общежитии колледжа.

Склонность одного из них к противоправному поведению была очевидна: молодой человек курил, был замечен в употреблении спиртных напитков, нарушал режим учебы и отдыха учащихся, санитарно-гигиенический распорядок проживания в общежитии.

Большую часть стипендии он ежемесячно тратил на приобретение табачных изделий, развлечения и оплату за пользование интернетом, оставаясь при этом без продуктов питания, элементарных средств гигиены и быта, учебных принадлежностей. Педагоги учебного заведения, комиссия и инспекция по делам несовершеннолетних безрезультатно предпринимали неоднократные попытки его корректирования путем замечаний и предупреждений, проведения бесед.

Употребление наркотических средств другим несовершеннолетним стало для педагогов колледжа большой неожиданностью, поскольку подросток характеризовался положительно, не нарушал дисциплину и порядок в общежитии и во время учебных занятий. Молодой человек не совершал правонарушений и не попадал в поле зрения субъектов профилактики, пока не был задержан сотрудниками отдела наркоконтроля по подозрению в совершении преступления – незаконных без цели сбыта приобретении и хранении опасного наркотического средства. В ходе расследования было установлено, что наркотические средства для личного употребления подросток приобретал через интернет за получаемые от государства стипендию и пособие.

Вышеуказанные обстоятельства явились достаточными основаниями для принятия судом решений об удовлетворении требований прокурора и лишении подростков права самостоятельно, без согласия попечителя (директора колледжа), распоряжаться стипендией, пособиями, иными доходами, что, несомненно, отвечает целям защиты здоровья, прав и законных интересов несовершеннолетних.