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"Сотни тысяч нельзя затолкать в автозак". Бывшая журналистка БТ извинилась за госпропаганду

22.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшая журналистка государственных телеканалов, победительница конкурса "Телевершина-2010" в номинации "Лучший репортер" Наталья Копотева заявила, что ей стыдно перед белорусами за свою работу на государственную пропаганду.

"Сотни тысяч нельзя затолкать в автозак". Бывшая журналистка БТ извинилась за госпропаганду
во время акции солидарности с задержанными политиками и активистами, фото БелаПАН
Наталья Копотева написала большой пост в Instagram, где рассказала, что она не хочет жить в страхе и бояться, что гражданский протест можно попасть в СИЗО. «Уходи! Кричу я в своем воображении среди десятков тысяч», – цитирует Наталью belsat.eu

«Я хочу. Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения. И сейчас для этого самый подходящий момент. Ведь друзья и близкие давно знают, за что мне стыдно. Прежде всего за то, что 15 и даже 10 лет назад была молодой и… глупой, а страдали от этого другие», – пишет Копотева.

Наталья рассказывает о том, как мечтала быть журналисткой, с 16 лет сотрудничала с молодежной передачей «5×5» на БТ, а позже начала работу в агентстве теленовостей. Там ее посылали снимать протесты оппозиции.

«Знайте, мне 33, а ТАМ ничего не изменилось. Снимать уличные протесты по-прежнему отправляют вчерашних выпускников. Рабов. Так это и называется у матерых… какое ж другое слово подобрать кроме пропагандистов. Сами они на такие съемки не выезжали и не выезжают. Боятся. Уж слишком знакомы народу их лица», – отмечает она.

По словам Натальи, руководство на гостелеканалов «по факту зомбирует» молодых журналистов, которые только пришли туда работать. Они получают благодарности, премии и бесплатные квартиры и в итоге через 15-20 лет даже не могут представить себя, что где-то существует другая жизнь. И теперь эти люди будут биться не столько за власть, сколько за свою «зону комфорта».

«Для меня они все из Матрицы. И все вырвались из нее – я и мои бывшие коллеги поняли, насколько ужасным был этот дурман. Пишу и думаю, какие бы слова не подобрала, все равно будет оправдание. Не оправдываю себя. Каюсь», – говорит Наталья.

Копотева предупреждает белорусов, что в ночь после выборов 9 августа белорусам следует ожидать массовых провокаций и это будут отработанные приемы в виде «захвата, разбитого стекла и зажигательной смеси». «Надеюсь до пуль они не опустятся», – добавляет она.

«Спасти нас всех может только одно. Единство. Десятки. Сотни тысяч. Которые нельзя затолкать в автозак, – подчеркивает Копацева
 
Теги: Новости
 
 
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Бывшая журналистка государственных телеканалов, победительница конкурса "Телевершина-2010" в номинации "Лучший репортер" Наталья Копотева заявила, что ей стыдно...
 
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