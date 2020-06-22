"Сотни тысяч нельзя затолкать в автозак". Бывшая журналистка БТ извинилась за госпропаганду

написала большой пост в Instagram, где рассказала, что она не хочет жить в страхе и бояться, что гражданский протест можно попасть в СИЗО. «Уходи! Кричу я в своем воображении среди десятков тысяч», – цитирует Наталью

«Я хочу. Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения. И сейчас для этого самый подходящий момент. Ведь друзья и близкие давно знают, за что мне стыдно. Прежде всего за то, что 15 и даже 10 лет назад была молодой и… глупой, а страдали от этого другие», –Копотева.

«Знайте, мне 33, а ТАМ ничего не изменилось. Снимать уличные протесты по-прежнему отправляют вчерашних выпускников. Рабов. Так это и называется у матерых… какое ж другое слово подобрать кроме пропагандистов. Сами они на такие съемки не выезжали и не выезжают. Боятся. Уж слишком знакомы народу их лица», – отмечает она.





По словам Натальи, руководство на гостелеканалов «по факту зомбирует» молодых журналистов, которые только пришли туда работать. Они получают благодарности, премии и бесплатные квартиры и в итоге через 15-20 лет даже не могут представить себя, что где-то существует другая жизнь. И теперь эти люди будут биться не столько за власть, сколько за свою «зону комфорта».





«Для меня они все из Матрицы. И все вырвались из нее – я и мои бывшие коллеги поняли, насколько ужасным был этот дурман. Пишу и думаю, какие бы слова не подобрала, все равно будет оправдание. Не оправдываю себя. Каюсь», – говорит Наталья.





Копотева предупреждает белорусов, что в ночь после выборов 9 августа белорусам следует ожидать массовых провокаций и это будут отработанные приемы в виде «захвата, разбитого стекла и зажигательной смеси». «Надеюсь до пуль они не опустятся», – добавляет она.





«Спасти нас всех может только одно. Единство. Десятки. Сотни тысяч. Которые нельзя затолкать в автозак, – подчеркивает Копацева