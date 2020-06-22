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Жара ненадолго спадет, но дожди никто не отменял. Все о погоде в Бресте на этой неделе
22.06.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Начало новой рабочей недели в Бресте будет ненастным, а в четверг вернется жара, сообщает AccuWeather.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В понедельник будет облачно с прояснениями. Утром воздух прогреется до +23°С, днем будет на два градуса теплее. Возможны дожди с грозами. Вероятность осадков 55%.
Во вторник небо будет затянуто тучами. Утром столбик термометра поднимется до +20°С. Во второй половине дня — до +21°С. Ожидаются дожди с грозами. Вероятность осадков 69%.
В среду будет переменная облачность, осадки маловероятны. Утром будет +22°С, днем потеплеет до +23°С. Во второй половине дня усилится ветер. Порывы будут достигать 14 м/с, сообщает pogoda.by.
В четверг ожидается небольшая облачность без осадков. В первой половине дня столбик термометра поднимется до +25°С, во второй — до +27°С.
В пятницу будет небольшая облачность. Вероятность осадков 63%. Утром воздух прогреется до +25°С. Днем будет +28°С.
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Начало новой рабочей недели в Бресте будет ненастным, а в четверг вернется жара, сообщает AccuWeather. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY В понедельник будет облачно с...
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