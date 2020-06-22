Жара ненадолго спадет, но дожди никто не отменял. Все о погоде в Бресте на этой неделе

Источник материала: Виртуальный Брест

Начало новой рабочей недели в Бресте будет ненастным, а в четверг вернется жара, сообщает AccuWeather.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В понедельник будет облачно с прояснениями. Утром воздух прогреется до +23°С, днем будет на два градуса теплее. Возможны дожди с грозами. Вероятность осадков 55%.

Во вторник небо будет затянуто тучами. Утром столбик термометра поднимется до +20°С. Во второй половине дня — до +21°С. Ожидаются дожди с грозами. Вероятность осадков 69%.

В среду будет переменная облачность, осадки маловероятны. Утром будет +22°С, днем потеплеет до +23°С. Во второй половине дня усилится ветер. Порывы будут достигать 14 м/с, сообщает pogoda.by.





В четверг ожидается небольшая облачность без осадков. В первой половине дня столбик термометра поднимется до +25°С, во второй — до +27°С.

В пятницу будет небольшая облачность. Вероятность осадков 63%. Утром воздух прогреется до +25°С. Днем будет +28°С.