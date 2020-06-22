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Под Минском пьяный на внедорожнике отправил в кювет фуру. Видео аварии
Источник материала: Tut.by
Внедорожник протаранил фуру вблизи деревни Якубовичи Минского района. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.
Как
В результате ДТП 41-летний водитель грузовика получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. По информации ГАИ, водитель внедорожника был пьян.
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В результате ДТП 41-летний водитель грузовика получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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