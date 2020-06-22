Под Минском пьяный на внедорожнике отправил в кювет фуру. Видео аварии

Источник материала: Tut.by

Внедорожник протаранил фуру вблизи деревни Якубовичи Минского района. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.

Как сообщили в МВД, авария произошла днем 21 июня. Установлено, что 56-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением и врезался в грузовой Mercedes, который ехал в попутном направлении. От удара последний вылетел за пределы дороги и перевернулся.









В результате ДТП 41-летний водитель грузовика получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. По информации ГАИ, водитель внедорожника был пьян.