Джастина Бибера обвинили в сексуальном насилии. Вот что он ответил

Источник материала: Tut.by

В прошедшие выходные 26-летний певец оказался в центре секс-скандала. В субботу женщина по имени Дэниель рассказала в соцсетях, что Джастин Бибер изнасиловал ее 9 марта 2014 году в отеле Four Seasons в Остине. В этот день она отдыхала с друзьями на фестивале South by Southwest, где в числе выступающих как раз значился певец. В какой-то момент неизвестный мужчина предложил девушке встретиться с Джастином, и та согласилась. На тот момент ей был 21 год, а музыканту — 20 лет, передает hello.

По словам Дэниель, Бибер пригласил ее в свой номер и предложил прилечь с ним на кровать. Она согласилась его поцеловать, но музыкант пошел дальше:

— Я чувствовала себя так, будто находилась без сознания. Я не хочу вдаваться в подробности, что произошло дальше.

Несколько часов назад Джастин сделал официальное заявление в Twitter, в котором опроверг каждое слово Дэниель, предоставив доказательства своей невиновности — чеки, электронные письма, скрины с перепиской.

— Обычно я не выступаю с обращениями по подобным темам, так как на протяжении всей своей карьеры я постоянно сталкиваюсь с рандомными обвинениями, но после разговора с женой и командой я решил все-таки прокомментировать эту новость.

Слухи есть слухи, но сексуальное насилие — это то, к чему я отношусь серьезно. Я хотел высказаться сразу же, но из-за уважения к большому количеству жертв сексуального насилия я хотел убедиться, что собрал все необходимые факты, прежде чем делать какое-либо заявление.

За последние 24 часа в Twitter появился новый пост с историей о том, как я стал участником изнасилования 9 марта 2014 года в Остине, штат Техас, в отеле Four Seasons. Я хочу внести ясность. В этой истории нет ни капли правды. На самом деле, я никогда там не был. Как утверждает эта женщина, я действительно был в Остине на фестивале Sxsw и спел там несколько песен. Но чего не знала эта женщина, так это то, что я находился там со своей бывшей девушкой Селеной Гомес, — отметил певец.

Джастин также предоставил их с Селеной фото, сделанные папарацци в тот самый день, и привел несколько статей из популярных журналов, подтверждающих его слова.

Джастин отметил, что вместе с Селеной и друзьями 9 марта они остановились в апартаментах, а 10-го — в гостинице Westin, так как возникли некоторые проблемы с бронированием их отеля LÀ Quinta. Он даже предоставил квитанции о бронировании.

— У нас есть также подтверждение регионального менеджера Four Seasons, что меня не было в отеле ни 9, ни 10 марта, и я готов предоставить все эти доказательства СМИ, если потребуется. 10 марта Селена уехала, а я остался в отеле Westin, как это видно в квитанциях. Мы забронировали его на пару дней, чтобы остаться на шоу Def Jam, но я уехал 11-го числа, чтобы вернуться домой.

Каждое заявление о сексуальном насилии должно восприниматься очень серьезно, и именно поэтому мой ответ был необходим. Но история фактически невозможна, и именно поэтому я буду работать с Twitter и властями, чтобы все необходимые законные меры в отношении этого заявления были приняты, — объяснил Бибер.