ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Джастина Бибера обвинили в сексуальном насилии. Вот что он ответил

22.06.2020 10:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В прошедшие выходные 26-летний певец оказался в центре секс-скандала. В субботу женщина по имени Дэниель рассказала в соцсетях, что Джастин Бибер изнасиловал ее 9 марта 2014 году в отеле Four Seasons в Остине. В этот день она отдыхала с друзьями на фестивале South by Southwest, где в числе выступающих как раз значился певец. В какой-то момент неизвестный мужчина предложил девушке встретиться с Джастином, и та согласилась. На тот момент ей был 21 год, а музыканту — 20 лет, передает hello.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 22 Май 2020 в 1:21 PDT

По словам Дэниель, Бибер пригласил ее в свой номер и предложил прилечь с ним на кровать. Она согласилась его поцеловать, но музыкант пошел дальше:

— Я чувствовала себя так, будто находилась без сознания. Я не хочу вдаваться в подробности, что произошло дальше.

Несколько часов назад Джастин сделал официальное заявление в Twitter, в котором опроверг каждое слово Дэниель, предоставив доказательства своей невиновности — чеки, электронные письма, скрины с перепиской.

— Обычно я не выступаю с обращениями по подобным темам, так как на протяжении всей своей карьеры я постоянно сталкиваюсь с рандомными обвинениями, но после разговора с женой и командой я решил все-таки прокомментировать эту новость.

Слухи есть слухи, но сексуальное насилие — это то, к чему я отношусь серьезно. Я хотел высказаться сразу же, но из-за уважения к большому количеству жертв сексуального насилия я хотел убедиться, что собрал все необходимые факты, прежде чем делать какое-либо заявление.

За последние 24 часа в Twitter появился новый пост с историей о том, как я стал участником изнасилования 9 марта 2014 года в Остине, штат Техас, в отеле Four Seasons. Я хочу внести ясность. В этой истории нет ни капли правды. На самом деле, я никогда там не был. Как утверждает эта женщина, я действительно был в Остине на фестивале Sxsw и спел там несколько песен. Но чего не знала эта женщина, так это то, что я находился там со своей бывшей девушкой Селеной Гомес, — отметил певец.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) 11 Фев 2020 в 5:05 PST

Джастин также предоставил их с Селеной фото, сделанные папарацци в тот самый день, и привел несколько статей из популярных журналов, подтверждающих его слова.

Джастин отметил, что вместе с Селеной и друзьями 9 марта они остановились в апартаментах, а 10-го — в гостинице Westin, так как возникли некоторые проблемы с бронированием их отеля LÀ Quinta. Он даже предоставил квитанции о бронировании.

— У нас есть также подтверждение регионального менеджера Four Seasons, что меня не было в отеле ни 9, ни 10 марта, и я готов предоставить все эти доказательства СМИ, если потребуется. 10 марта Селена уехала, а я остался в отеле Westin, как это видно в квитанциях. Мы забронировали его на пару дней, чтобы остаться на шоу Def Jam, но я уехал 11-го числа, чтобы вернуться домой.

Каждое заявление о сексуальном насилии должно восприниматься очень серьезно, и именно поэтому мой ответ был необходим. Но история фактически невозможна, и именно поэтому я буду работать с Twitter и властями, чтобы все необходимые законные меры в отношении этого заявления были приняты, — объяснил Бибер.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Примерный муж и прилежный христианин попал в очередной скандал.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионеры смогут на месяц дольше пользоваться скидкой в 50 процентов на проезд в электричках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика