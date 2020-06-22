Apple представит компьютеры на собственном процессоре. Почему это важно

Источник материала: Tut.by

22 июня Apple проведет онлайн-презентацию, приуроченную к старту конференции для разработчиков WWDC 2020. The Verge со ссылкой на инсайдера Минг-Чи Куо говорит, что компания анонсирует отказ от процессоров Intel в десктопных компьютерах и ноутбуках и переход на собственные ARM-процессоры.



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Куо утверждает: последним iMac на процессоре Intel станет новая 24-дюймовая модель с тонкими рамками по краям экрана. Такой моноблок станет доступен в третьем квартале года, а его ARM-версия — в первом квартале 2021 года.

На ARM-чипы переведут и ноутбуки. По словам инсайдера, в четвертом квартале этого года стоит ожидать обновленные MacBook Pro 13. Впрочем, их релиз могут сдвинуть на начало 2021-го. В целом, отказ от Intel в пользу собственных процессоров займет от 12 до 18 месяцев.

Если упростить: ARM-процессоры используются большинством производителей (не только Apple) в качестве базы для смартфонов и планшетов. Из-за сложностей архитектуры и совместимости ПО внедрить их в компьютеры сложно.

Главное преимущество условного MacBook на ARM-процессоре (например, установленного в нынешних iPad Pro) — длительное время работы на одном заряде при аналогичной производительности. Но Куо говорит, что возможна и обратная ситуация: повышение мощности при сохранении обычного времени работы от батареи.

Apple уже несколько раз заявляла, что ее мобильные устройства на собственных процессорах схожи по мощности с более узкоспециализированными девайсами — например, игровой приставкой Xbox One.

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